Police au Bénin : 1300 nouveaux élèves agents présentés au drapeau national

1300 nouveaux agents viennent de renforcer les effectifs de la Police républicaine. Après recrutement et formation, ils ont été présentés ce jeudi 7 décembre 2023 au drapeau national. La cérémonie présidée par Alassane Seïdou, ministre de l’intérieur et de la sécurité publique a eu pour cadre l’esplanade de l’école nationale des brigadiers et agents de police à Porto-Novo.

La proclamation solennelle des résultats, la remise d’attestations, des démonstrations entrecoupées d’allocutions, la cérémonie de sortie des élèves agents de police, et un défilé militaire riche en couleurs ont été les temps forts de cette cérémonie. Dans ses mots de bienvenue, le directeur de l’école nationale des brigadiers et agents de police a présenté les résultats de l’évaluation générale qui a sanctionné la formation des nouvelles recrues.

A entendre le commissaire divisionnaire de Police Akim Gbadamassi, 99,15% des nouveaux flics ont obtenu une moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20 et 0,83% ont obtenu une moyenne inférieure à 10 sur 20. A cette occasion, le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, a rappelé aux nouveaux élèves agents de police, les valeurs qui fondent leur profession et les a invités à incarner ces valeurs en toutes circonstances. « La Police républicaine fait aujourd’hui notre fierté au côté des autres polices de la sous-région grâce à un enracinement solide des valeurs éthiques et à un engagement sans cesse renouvelé dans la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, nonobstant ses moyens humains et logistiques en amélioration progressive. Elle continue de jouer avec abnégation et dévouement son rôle primordial à la grande satisfaction de tous », s’est réjoui le ministre Alassane Seïdou.

Le directeur de l’école nationale des brigadiers et agents de police a rassuré l’autorité ministérielle de la qualité de formation offerte aux nouveaux agents de police. Selon lui, les 1300 agents sont désormais aptes à accomplir et à exécuter les diverses missions qui leur seront assignées. « A l’occasion de cette cérémonie de sortie, je vous annonce que votre promotion s’appellera « Promotion Espoir »», a déclaré le directeur général de la Police républicaine, l’inspecteur général de deuxième classe, Soumaïla Yaya qui s’est facilité de l’intérêt que les nouveaux élèves agents de police ont accordé à la formation et le sérieux dont ils ont fait montre.

« Ce choix qui est le fruit de votre engagement personnel à consacrer une partie de votre vie à protéger vos concitoyens et leurs biens, exige de vous de multiples sacrifices », fait savoir le ministre Alassane Seïdou. Conscients des sacrifices qu’ils sont appelés à consentir, les nouveaux agents de police, par la voix de leur porte-parole ont rassuré les autorités qu’ils ne trahiront pas la mission qui leur sera confiée. Pour rappel, le recrutement et la formation de ces 1300 élèves agents de police s’inscrivent dans le cadre du vaste programme de recrutement de 2000 agents de police par an sur les 05 ans initié par le gouvernement.