Poutine escorté par des avions de chasse pour une visite aux Emirats

Vladimir Poutine, président de la Russie, a effectué une rare visite au Moyen-Orient, escorté par quatre avions de chasse russes, pour des discussions portant principalement sur la production pétrolière et les accords au sein de l’OPEP+ (l’Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés). Cette visite intervient dans un contexte où les prix du pétrole ont chuté malgré les promesses de l’OPEP+ de réduire davantage la production.

Son déplacement a été marqué par une escorte aérienne composée de jets de combat Sukhoi-35S, démontrant ainsi le soutien militaire accordé au président russe pendant son voyage vers les Émirats arabes unis. À son arrivée à Abu Dhabi, Vladimir Poutine a été chaleureusement accueilli par le président émirati, Cheikh Mohammed Bin Zayed Al Nahyan, soulignant ainsi l’excellence des relations entre les deux pays. Cette reconnaissance a été symbolisée par un passage aérien effectué par des avions de chasse émiratis arborant les couleurs du drapeau russe.

Dans ses échanges avec Cheikh Mohammed, Poutine a souligné le partenariat étroit entre la Russie et les Émirats arabes unis au sein de l’OPEP+, où ils jouent un rôle prépondérant dans la production mondiale de pétrole. De plus, les discussions ont également porté sur des sujets sensibles tels que le conflit israélo-palestinien et la situation en Ukraine, démontrant la diversité des enjeux abordés lors de cette visite.

Cette escale aux Émirats arabes unis précède une rencontre attendue en Arabie saoudite, où Poutine est prévu pour un tête-à-tête avec le prince héritier Mohammed ben Salmane. Cette rencontre représente leur premier face-à-face depuis octobre 2019. La dernière visite de Poutine dans la région remonte à juillet 2022, lorsqu’il a rencontré le guide suprême Ali Khamenei en Iran.