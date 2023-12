Réduction de la mortalité maternelle et infantile au Bénin : l’Unfpa et le gouvernement en action

Le ministre de la Santé, Benjamin Hounkpatin accompagné de la Sous-secrétaire générale des Nations-unies et directrice exécutive adjointe en charge des programmes du Fonds des Nations-unies pour la population (Unfpa), Diéné Keita, a effectué une visite à la nouvelle maternité du Centre de santé de Togba dans la commune d’Abomey-Calavi, le lundi 18 décembre 2023.

Dans son intervention, le ministre a évoqué les nombreuses mesures prises par le gouvernement pour la réduction de la mortalité maternelle et infantile, notamment, celles en cours d’opérationnalisation pour une prise en charge optimale des hémorragies post-partum immédiat, principale cause de mortalité maternelle.

« Nous avons décidé de mettre en place une task force pour se pencher sur la question afin que, dans les deux prochaines années, nous réduisions sensiblement la mortalité maternelle », a déclaré le ministre de la Santé, Benjamin Hounkpatin. L’Unfpa partage cet objectif du gouvernement béninois, d’après Diéné Keita, qui a saisi cette occasion pour inviter tous les acteurs impliqués à travailler en synergie pour la cause des enfants et des mères. Il importe de notifier que le Fonds des Nations-unies pour la population a offert des matériels roulants et bien d’autres équipements au centre de santé. L’appui de l’Unfpa pour la construction de cette nouvelle maternité est la preuve de son engagement pour la préservation de la santé de la mère et de l’enfant.