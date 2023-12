Russie : le Niger confirme vouloir renforcer ses liens avec Moscou

En juillet 2023, le coup d’État militaire conduit par le CNSP a renversé le pouvoir du président nigérien Mohamed Bazoum. Dès lors, c’est le général Abdourahamane Tchiani président du CNSP qui a pris le pouvoir. La prise de pouvoir par les militaires a plongé le Niger dans une crise politique. La communauté internationale dans son ensemble a condamné le coup de force du CNSP.

Au niveau sous-régional, la CEDEAO a pris des mesures drastiques à l’encontre du Niger. Aux premières heures du coup d’État, le climat était très lourd entre la CEDEAO et le pouvoir du CNSP. L’institution sous-régionale a pris une série de sanctions contre Niamey et a même brandi la menace d’une intervention militaire pour rétablir l’ordre constitutionnel.

Dans le même temps, le ton est monté entre le Niger et la France. La tension était à son paroxysme, ce qui a conduit à l’expulsion de l’ambassadeur de France à Niamey. Par la suite, le régime CNSP a rompu diverses clauses de partenariats avec la France. Le grand bénéficiaire de ce jeu de chaise musicale a été la Russie. En effet, Niamey a pris la décision de renforcer son axe avec Moscou dans plusieurs domaines, notamment celui de la sécurité.

Au cours d’un récent entretien médiatique avec le média russe Sputnik, le premier ministre nigérien, Ali Mahamane Lamine Zeine a déclaré que le Niger veut renforcer ses axes de coopération avec la Russie. Lamine Zeine, qui fut ministre sous le mandat du président Mamadou Tandja a déclaré que Niamey et Moscou coopèrent depuis des décennies.

« Depuis 2007, j’étais au gouvernement de feu le président Tandja, paix à son âme, le Niger avait déjà fait l’acquisition d’appareils aériens et d’un certain nombre de matériels qui lui ont permis de venir à bout du banditisme à l’époque qui avait été déclenché » a notifié le premier ministre du Niger.

Ce dernier poursuit en déclarant que les sillons d’une coopération vertueuse avec la Russie avaient été signés depuis longtemps et qu’il est maintenant temps de passer à un autre niveau. Lamine Zeine a affirmé que la Russie peut aider le Niger à engranger de nombreux acquis dans plusieurs secteurs d’activités. Il dira notamment ceci : « Il faut dire que le Niger et la Russie se retrouvent et nous essayons d’aller encore plus en avant dans tous les secteurs de l’économie et de la sécurité ». Alors que la CEDEAO a maintenu ses sanctions économiques contre le Niger, le pays d’Afrique de l’Ouest essaye de trouver des alternatives pour desserrer le goulot d’étranglement et apporter de l’oxygène à son économie.