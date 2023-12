SCHNEIDER ELECTRIC, le géant de la gestion de l’énergie ouvre officiellement ses portes au Bénin

La salle de Cinéma de Canal Olympia de Cotonou a accueilli, ce jeudi 23 novembre 2023, la cérémonie de lancement officiel des activités de SCHNEIDER ELECTRIC. La structure spécialisée dans la gestion de l’énergie ouvre ainsi ses portes au Bénin en présence de ses distributeurs officiels, revendeurs, installateurs, prescripteurs, système intégrateurs, tableautiers, clients finaux et quelques entreprises.

SCHNEIDER ELECTRIC, la multinationale française s’installe officiellement au Bénin à travers une cérémonie qui a eu lieu ce jeudi 23 novembre 2023. Le leader mondial des solutions de gestion d’énergie et des automatismes industriels pour l’efficacité énergétique et la durabilité a, pour l’occasion, rassemblé ses partenaires locaux.

Publicité

L’événement a été concrétisé à travers plusieurs étapes dont la présentation de toute la gamme de produits que propose aujourd’hui cette entreprise présente dans plus de 100 pays et qui consacre 5% de son chiffre d’affaires annuel à la Recherche et Développement pour des solutions et produits fiables, sûres et innovants. Les projecteurs ont été principalement jetés sur cinq gammes d’appareillages et les grandes innovations à savoir :

UNICA, dédié pour les installations tertiaires et résidentielles avec des finitions de votre choix ;

MUREVA, une solution robuste et étanche conçue pour les environnements extérieurs ;

LEONA, la gamme d’interrupteurs caractérisée par des bords arrondis et lisses. Son design discret et intemporel est disponible en blanc et crème et s’adapte parfaitement à n’importe quel intérieur ;

ASFORA, une offre qui couvre des interrupteurs de commande, des prises de courant et de communication et des variateurs ;

ODACE, le cœur de gamme pour le résidentiel riche en finition pour sublimer vos intérieurs.

En termes d’innovation, la DISMATIC, la dernière nouveauté de Schneider Electric tant attendue ;

PRISMASET XS & S, les nouveaux coffrets de 13 à 196 modules ergonomiques et faciles à installer ;

TRANSFERPACT, l’inverseur de source automatique de Schneider Electric qui va jusqu’à 630A, et bien d’autres.

Publicité

Ce sont là, les clarifications données par Martin KOUAMÉ, Directeur commercial de SCHNEIDER ELECTRIC zone Afrique de l’Ouest. Après la présentation des produits dans une ambiance interactive, certains participants ont été gratifiés de cadeaux à l’instar de rallonges, de gilets, de multimètres digitaux et bien d’autres.

Toutes les catégories de personnes conviées à cette célébration sont reparties très satisfaites de la noble initiative de SCHNEIDER ELECTRIC. Les représentants de l’entreprise SCHNEIDER ELECTRIC ont, par ailleurs, promis élaborer un mode de suivi efficace avec leurs partenaires et clients au Bénin.