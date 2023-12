Sénégal : Aliou Cissé donne des pistes sur son avenir

La 34ᵉ édition de la Coupe d’Afrique des nations de football débute dans quelques jours. La Côte d’Ivoire met actuellement les petits plats dans les grands afin que le rendez-vous footballistique soit grandiose. Le Sénégal, tenant du titre, sera-t-il en mesure de conserver son titre ? Logés dans le groupe C, les Lions de la Teranga auront fort à faire face à des adversaires comme le Cameroun, la Gambie, la Guinée Conakry.

L’effectif sénégalais est considéré comme l’un des plus talentueux du continent africain. Cependant, d’autres nations ont aussi un fort potentiel. On peut citer le Maroc, la Côte d’Ivoire, l’Égypte, le Nigeria ou encore le Ghana. De l’avis de nombreux experts, la CAN 2023 sera l’une des plus relevées de l’histoire. Au Sénégal, Aliou Cissé a l’opportunité d’entrer dans l’histoire du ballon rond en remportant pour la deuxième fois d’affilée la plus prestigieuse des compétitions africaines de football.

Publicité

Il se pourrait aussi que la CAN en Côte d’Ivoire soit la dernière compétition d’Aliou Cissé à la tête des Lions de la Teranga. Les supputations vont bon train sur l’avenir de l’ancien capitaine de la sélection du Sénégal. Au cours d’un récent entretien médiatique, Aliou Cissé s’est exprimé sur son futur. Cissé est sur le banc du Sénégal depuis 2015.

Avec son talent, son aura, son sens de la rigueur et de la discipline tactique, le technicien de 47 ans s’est imposé comme l’un des meilleurs entraîneurs de sa génération. Les résultats d’Aliou Cissé ont attiré l’attention de plusieurs acteurs du ballon rond. Pendant son interview, le coach des Lions de la Teranga a laissé entendre qu’il a reçu diverses offres venant notamment de l’Arabie Saoudite, mais qu’actuellement, il préfère se concentrer pleinement sur la sélection nationale.

« Si je voulais aller en Arabie Saoudite, je l’aurais fait parce que j’ai eu des propositions ». Pour le moment, Aliou Cissé s’inscrit dans la durée avec l’équipe nationale. Il n’aime pas trop aborder les sujets en lien avec son avenir, mais on en saura sans doute plus après la CAN.