Sénégal : que retenir de la liste d’Aliou Cissé pour la CAN 2023 ?

Dans quelques jours sera donné le coup d’envoi de la 34ᵉ édition de la Coupe d’Afrique des nations de football. La Côte d’Ivoire est entrain de mettre les petits plats dans les grands afin de faire de l’évènement une réussite totale. Le Sénégal aura fort à faire pour conserver son titre de champion. De l’avis de nombreux experts, la CAN 2023 en terre d’Éburnie sera l’une des plus relevées de l’histoire. En effet, la majorité des mastodontes du football africain seront présents.

Ce mercredi 20 décembre, Aliou Cissé a dévoilé une liste provisoire de joueurs pour la CAN. Le technicien des Lions de la Teranga a fait le choix de faire appel à 55 joueurs. Ce nombre sera réduit dans les jours à venir en fonction des besoins d’Aliou Cissé et du système de jeu qu’il compte mettre en place. Dans cette liste, on constate la présence des indéboulonnables de la sélection comme Sadio Mané, Kalidou Koulibaly, Edouard Mendy, Nampalys Mendy ou encore Youssouf Sabaly.

Les cadres sont bien là et ils vont superviser la nouvelle génération constituée de footballeurs tels que Pape Abou Cissé, Mame Baba Thiam, Joseph Lopy, Moustapha Name, Noah Fadiga ou encore Lamine Camara. Aliou Cissé a réalisé un savant dosage en faisant appel à des perles des U20 et U23. On pense à des joueurs comme Mamadou Ibra Mbacke Fall, Rassoul Ndiaye, Papa Amadou Diallo. Les éléments qui constituent le noyau dur du groupe de la CHAN n’ont pas été oubliés. C’est le cas d’Ousmane Diouf, Aliou Badara Faty et Pape Amadou Sy.

D’ici le 3 janvier, Aliou Cissé va livrer la liste définitive des 27 joueurs qui iront en Côte d’Ivoire pour défendre les couleurs du Pays de la Teranga. L’effectif sénégalais est l’un des plus talentueux en Afrique et Aliou Cissé aura l’embarras du choix. Ces derniers temps, le coach du Sénégal s’est inscrit dans une vision de rajeunissement de la sélection. De jeunes talents sont intégrés à l’effectif et la CAN 2023 va servir de tremplin pour les futurs cadres des Lions de la Teranga. Les historiques de la sélection seront soumis à une rude concurrence et cela va permettre de tirer le meilleur de l’équipe.