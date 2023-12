TVM au Bénin : Le paiement au niveau des caisses désormais interdit

Share on Telegram

Le paiement de la Taxe sur les Véhicules à Moteur (TVM) est désormais proscrit au niveau des caisses sur l’ensemble du territoire national. Ainsi en a décidé Nicolas Yenoussi, directeur général des impôts à travers la note de service n°4568/MEF/DC/SGM/DGI/CSE en date du 5 décembre 2023. Des instructions fermes ont été données à cet effet aux directrices et directeurs départementaux des impôts ainsi qu’aux responsables des Centres des impôts des petites entreprises (CIPE).

« Je vous demande d’instruire vos collaborateurs à ne plus accepter aucun paiement en espèces de la TVM au niveau de leurs caisses », précise la note de service. L’alternative qui a été trouvée est le paiement de la TVM via la plateforme« tvm.impots.bj ». « Tout paiement de la TVM devra se faire désormais en ligne, via la plateforme ‘’tvm.impots.bj’’ », indique la note du DG impôts. La plateforme « tvm.impots.bj »est donc le seul canal par lequel les propriétaires de véhicules doivent désormais s’acquitter de leur taxe au Bénin.

Le DGI Nicolas Yenoussi a invité tous les directeurs départementaux et chefs des CIPE à « prendre toutes les dispositions nécessaires pour sensibiliser et accompagner les usagers » qui s’orienteront vers leurs centres. « J’attacherai du prix au respect strict et correct de la présente instruction », a-t-il martelé.

Cette note du directeur général des impôts témoigne de l’engagement du gouvernement à poursuivre le processus de dématérialisation des services offerts aux contribuables béninois. La plateforme ‘’tvm.impots.bj’’ est opérationnelle et vient renforcer “Mobile Tax” disponible sur Playstore et le paiement de la TVM par mobile money lancé le 13 janvier 2020. L’objectif n’a donc pas changé ; c’est de faciliter la tâche aux propriétaires de véhicules qui sont parfois obligés de parcourir de longue distance avant de rallier un service des impôts pour s’acquitter de cette taxe.