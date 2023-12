Ukraine: décès d’un ex-basketteur dans des frappes russes

Le monde du basket ukrainien est en deuil suite à la perte tragique de Viktor Kobzistyi, un ancien joueur et sélectionneur emblématique de l’équipe nationale. À l’âge de 44 ans, Kobzistyi a été tragiquement tué dans les frappes russes à Lviv, une nouvelle qui a profondément secoué la communauté sportive et suscité une vague de tristesse parmi les amateurs de basket-ball en Ukraine. Sa contribution et son dévouement en tant que joueur et mentor ont laissé une marque indélébile dans le paysage du basketball ukrainien.

Originaire d’Ukraine, Viktor Kobzistyi avait une carrière impressionnante en tant que joueur, représentant fièrement son pays aux championnats européens d’EuroBasket en 2001 et 2005. Sa passion pour le jeu et son engagement envers l’équipe nationale étaient palpables, et ses statistiques témoignent de son talent exceptionnel sur le terrain. Au-delà de ses réalisations personnelles, Kobzistyi a ensuite fait le saut vers une carrière d’entraîneur, apportant son expérience et sa perspicacité à la prochaine génération de basketteurs.

L’annonce du décès de Kobzistyi a déclenché une vague d’émotion parmi ses pairs, les fans et les responsables sportifs. Anton Nikulin, chef du département des sports du conseil municipal, a exprimé sa peine et ses condoléances à la famille et aux proches de Kobzistyi. Sur les réseaux sociaux, Nikulin a rendu hommage à la mémoire de Kobzistyi, soulignant son impact en tant que joueur, entraîneur et véritable maître des sports en Ukraine.

Cette perte tragique souligne les conséquences déchirantes du conflit qui sévit dans la région. Au-delà du sport, la disparition de Kobzistyi rappelle cruellement les pertes humaines et les tragédies résultant des conflits armés. Son décès est une douloureuse réalité qui résonne au-delà des frontières du terrain de basket-ball, symbolisant les vies perdues et les familles brisées dans un contexte de violence et de conflits.