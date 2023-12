Un milliardaire africain a gagné près de 100 millions $ en 4 jours

Le monde des affaires sud-africain est en ébullition suite à l’ascension financière spectaculaire de Michiel Le Roux, magnat et cofondateur de Capitec Bank. Les dernières données boursières ont révélé une envolée fulgurante de sa fortune, propulsée par l’envolée du cours de l’action de la banque. En seulement quatre jours, la valeur de sa participation dans Capitec Bank a connu une augmentation remarquable, atteignant désormais la somme impressionnante de plus de 1,4 milliard de dollars.

La participation de Le Roux dans Capitec Bank, évaluée à 11,41%, a été le catalyseur de cette ascension, enregistrant une hausse vertigineuse de 1,29 milliard de rands (soit environ 70,15 millions de dollars) sur le marché boursier de Johannesburg. Cette flambée résulte principalement de la récente envolée des actions de la banque, plaçant ainsi Le Roux parmi les grands bénéficiaires de cette augmentation exponentielle.

Fondateur de Capitec Bank aux côtés de Jannie Mouton et Riaan Stassen, Michiel Le Roux a vu son empire financier prospérer au fil des ans. La banque, qui s’est taillée une place de choix dans le secteur financier sud-africain, dispose d’un réseau imposant de plus de 850 succursales et 7 400 guichets automatiques à travers le pays, lui conférant ainsi une renommée internationale en tant que l’une des principales banques de détail au monde.

Ces récentes fluctuations boursières ont propulsé les actions de Capitec Bank de manière significative sur la Bourse de Johannesburg. En effet, une augmentation de 5,18% a été enregistrée, faisant passer le cours de l’action de 1 888,86 R à 1 986,74 R en l’espace de quelques jours seulement. Cette augmentation vertigineuse a propulsé la capitalisation boursière de la banque au-delà des 12 milliards de dollars, offrant ainsi des profits conséquents à ses actionnaires, notamment à Michiel Le Roux.

Actuellement, le magnat sud-africain détient une part de 11,39% dans Capitec Bank, représentant un total de 13 190 043 actions ordinaires du groupe. Cette remarquable participation fait de lui l’une des figures les plus éminentes et des hommes les plus fortunés du continent africain, consolidant davantage sa position dans le monde des affaires et de la finance.