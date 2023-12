Share on Telegram

Depuis le début du conflit en Ukraine, l’aide américaine a été un pilier crucial dans la lutte de l’Ukraine contre l’offensive de la Russie. Cette assistance, tant en termes d’armement que de support financier, a permis à l’Ukraine de tenir tête aux forces russes. Cependant, un récent développement aux États-Unis pourrait changer la donne. La Maison-Blanche a déclaré être « à court d’argent » pour continuer son aide à l’Ukraine, une nouvelle qui pourrait considérablement renforcer la position de la Russie dans ce conflit. Pour le président russe Vladimir Poutine, cette annonce pourrait être perçue comme une victoire, affaiblissant l’un des plus grands soutiens de l’Ukraine.

Cette impasse budgétaire survient à un moment critique. Le blocage d’une proposition de loi d’urgence de 110,5 milliards de dollars pour l’Ukraine par les Républicains du Sénat montre un clivage politique profond aux États-Unis. Cette décision n’est pas seulement une question de budget, mais aussi une manœuvre stratégique, les Républicains exigeant des changements politiques en matière d’immigration.

Cette situation complexe aux États-Unis offre à la Russie une opportunité inattendue de consolider ses positions, profitant de la diminution potentielle de l’aide extérieure à l’Ukraine.

Plus de promesses

En outre, la Maison-Blanche et le Conseil de Sécurité National sont dans une position difficile. John Kirby, porte-parole du Conseil, a admis ne pas pouvoir promettre d’aide supplémentaire à l’Ukraine, reflétant l’incertitude et les défis auxquels fait face l’administration Biden. Cette incertitude renforce la position de la Russie, qui pourrait voir dans cette situation un affaiblissement significatif du soutien international à l’Ukraine.

La situation se complique davantage avec les allégations de corruption et de mauvaise gestion de l’aide en Ukraine. Des sources à Washington évoquent que jusqu’à 50% de l’aide pourrait être détournée, bien que ce chiffre paraisse exagéré. Néanmoins, ces rumeurs alimentent le scepticisme et l’opposition à l’aide américaine, ce qui pourrait indirectement bénéficier à la Russie en réduisant l’efficacité de l’aide envoyée. Outre cet aspect, Zelensky fait aussi l’objet de virulentes critiques y compris en Ukraine ou une division se fait plus intense au sein des instances du pouvoir.

Israël impacté

La situation interne aux États-Unis impacte également d’autres aides internationales, notamment celle destinée à Israël. La dispute sur le budget retarde aussi cette aide, montrant que les implications de l’impasse budgétaire vont au-delà de l’Ukraine.

Cela indique une tendance plus large de l’administration américaine à revoir ses priorités en matière de politique étrangère, une tendance qui pourrait être exploitée par la Russie pour avancer ses propres intérêts géopolitiques.

L’annonce de la Maison-Blanche sur les limitations financières pour aider l’Ukraine marque un tournant potentiel dans le conflit ukrainien. Alors que l’administration Biden est prête à faire des compromis pour surmonter cette impasse, le temps presse. Cette situation offre à la Russie et à son président, Vladimir Poutine, une opportunité inespérée de tirer parti de l’affaiblissement du soutien international à l’Ukraine, influençant ainsi le cours du conflit en sa faveur.