Ce milliardaire nord africain est l’arabe le plus riche du monde (Forbes Middle East)

En 2023, l’univers des milliardaires arabes subit une période de fluctuation financière, en ligne avec les défis mondiaux rencontrés par les titans de la richesse. Le rapport du classement Forbes World’s Billionaires 2023 dévoile une diminution du nombre total de milliardaires dans le monde, passant de 2 668 en 2022 à 2 640 cette année. Cette contraction est accompagnée d’une réduction collective de la richesse des milliardaires, estimée à 12 200 milliards de dollars, soit 500 milliards de moins par rapport à l’année précédente.

Cette tendance n’épargne pas la région du Moyen-Orient, où neuf des 21 milliardaires arabes ont vu leur valeur nette diminuer depuis l’année dernière. Toutefois, malgré cette baisse générale, la richesse collective des milliardaires arabes a augmenté, passant de 52,9 milliards de dollars en 2022 à 53,9 milliards de dollars en 2023. Parmi ces personnalités financièrement influentes, Nassef Sawiris demeure l’Arabe le plus riche du monde avec une fortune estimée à 7,4 milliards de dollars selon Forbes Middle East, bien que sa valeur ait diminué de 300 millions de dollars par rapport à l’année précédente.

Il est notamment connu pour sa participation de près de 6 % dans le fabricant de vêtements de sport Adidas et pour sa direction d’OCI, l’un des principaux producteurs mondiaux d’engrais azotés, avec des installations aux États-Unis. Le deuxième milliardaire arabe le plus riche, Issad Rebrab et sa famille, maintiennent une valeur nette de 4,6 milliards de dollars, même si elle a diminué de 500 millions de dollars par rapport à l’année précédente.

Rebrab est le fondateur et ancien PDG de Cevital, une entreprise majeure en Algérie. Cevital détient l’une des plus grandes raffineries de sucre au monde et possède des sociétés européennes dans divers secteurs. Une autre figure notable, Hussein Sajwani, a connu une croissance significative de sa richesse personnelle en 2023, avec une augmentation de 66,7 % par rapport à l’année précédente, atteignant une valeur nette de 4,5 milliards de dollars.

Président de DAMAC Properties, une entreprise immobilière de luxe basée à Dubaï, Sajwani a acquis sa renommée grâce à des partenariats stratégiques, dont celui avec l’ancien président américain Donald Trump pour le développement de propriétés à Dubaï.

Top 3 des arabes les plus riches du monde