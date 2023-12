Vodun days au Bénin : Le ministre Abimbola dévoile les grands axes

Les Vodun days se profilent déjà à l’horizon. Ils sont prévus pour se dérouler les 9 et 10 janvier 2024 à Ouidah, la Cité historique du Bénin. En prélude à cet événement culturel et cultuel, le ministre de la culture et des arts a donné une conférence de presse ce jeudi 30 novembre 2023 à Cotonou. Occasion pour Jean-Michel Abimbola de lever un coin de voile sur les grands axes et de préciser la spécificité de ces festivités.

Cette initiative qui sera à sa première édition va non seulement mobiliser les hauts dignitaires et les adeptes de toutes les divinités du Bénin, mais aussi et surtout les touristes et la diaspora. « Les Vodun Days sont conçus pour attirer un public plus large, un public international, ils visent à célébrer les arts, la culture et la spiritualité Vodun dans un élan de redécouverte et de réappropriation de notre patrimoine », a déclaré le ministre Jean-Michel Abimbola.

L’ambition du gouvernement à travers les Vodun days est de faire du tourisme, de la culture et des arts des principaux leviers de développement du Bénin. « Le gouvernement a décidé d’intensifier les efforts dans les secteurs du tourisme, de la culture et des arts afin d’en faire le deuxième pilier d’enrichissement de l’économie et de création d’emplois », précise le ministre de la culture qui a réitéré à cette occasion l’engagement du gouvernement, celui d’« offrir au monde la richesse des arts et cultures de son patrimoine Vodun ». Pendant deux jours, la Cité historique du Bénin va vibrer au rythme du vodoun. Un rendez-vous unique qui sera ponctué de chants, danses, exhibitions et rituels dans un format plus structuré.

Les grands moments des festivités

Des aménagements spécifiques ont été engagés pour créer un événement immersif d’envergure. Un parcours dans la « Cité-Musée de Ouidah » offrira une déambulation autour de 4 places emblématiques réaménagées : Place Maro, esplanade du Fort Français, place du Temple des Pythons et Forêt sacrée de Kpassé. Un couvent éphémère dédié à Vodun Mami sera installé face à la mer. Une scène sur la plage accueillera des artistes béninois et internationaux pour des concerts festifs. Le village des Vodun Days proposera de nombreuses animations, ainsi que la vente d’artisanat local ou encore des espaces de restauration. Enfin, des services additionnels permettront de faire des Vodun Days une expérience qualitative avec l’aménagement d’un camping proposant la location de tentes pour différentes catégories de publics et l’accès à une zone de parking dédiée. La célébration de la fête du 10 janvier prend alors une autre dimension. Ce sera aussi l’occasion pour le collège de 11 Babalawo (Bokonon) de la consultation nationale du Fa pour l’année 2024, a indiqué le ministre Jean-Michel Abimbola.