Vodun days : Koffi Olomide attendu au Bénin

Share on Telegram

Share on WhatsApp

Share on X

Share on Facebook

La star de la musique congolaise, Koffi Olomidé est attendu au Bénin dans le cadre de la célébration de Vodun Days. L’annonce a été faite sur la page Facebook du ministère du tourisme, de la culture et des arts. « Sur la scène de Vodun Days, le baobab de la Rumba, le quadra Koraman va émerveiller le public. Koffi Olomide sera présent sur la scène des Vodun Days le 9 Janvier », lit-on sur la page.

Il n’y aura pas que le roi de la Rumba sur scène. Bien d’autres stars de renommée internationale y sont également conviées pour apporter une touche particulière à ce rendez-vous culturel qui prend désormais la forme d’un festival. Au nombre de celles-ci figure en bonne place Sagbohan Danialou. « Avec l’homme orchestre auteur du célèbre titre « Miétonou wè, minoun mi djalado », le concert de musique des Vodun Days Ouidah 2024 s’annonce époustouflant », annonce la même source.

Publicité

« Le pépé de la musique béninoise Danialou Sagbohan officiel fera raisonner ses tam-tams dans la ville de Ouidah, le 10 Janvier 2024 », précise le ministère du tourisme, de la culture et des arts. Les festivités de Voduns Days auront lieu les 9 et 10 janvier 2024 à Ouidah, la cité historique du Bénin. A travers les Vodun Days, le gouvernement réserve des célébrations inoubliables et mémorables à tous.