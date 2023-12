Voici les 20 pays où les habitants sont les plus riches du monde

Mais où vit-on le mieux, dans le monde ? Le magazine spécialisé dans la finance, Global Finance, s’est penché sur la question. En résulte un classement des nations les plus développées et où les gens disposent d’un revenu ainsi que d’un style de vie plutôt confortable.

Et on a quelques surprises. En effet, les 10 pays les plus riches au monde, par habitant, ne sont pas forcément les économies les plus fortes, les plus puissantes au monde. Parfois même, c’est l’inverse qu’on observe. En 10eme position, par exemple, on retrouve Saint-Marin, une minuscule république de 34.000 habitants. Mais les locaux vivent très bien, avec 78.926 dollars en moyenne à l’année.

Un classement, plein de surprise

En neuvième et huitième position, se trouvent respectivement les États-Unis, avec 80.035 dollars en moyenne de pouvoir d’achat, par habitant, et la Norvège, avec 82.655 dollars. La Suisse se classe en septième position, avec un pouvoir d’achat par habitant de 87.963 dollars, au coude à coude avec les Émirats arabes unis ou chaque habitant possède, en moyenne, 88.221 dollars.

Le top 5 ou les gens sont les plus riches, désormais, avec Macao (89.558 dollars/an/habitant), le Qatar (124.848 dollars/an/habitant) et Singapour (122.895 dollars/an/habitant). Les deux pays où les gens vivent le mieux sont… Le Luxembourg, en seconde position, avec 142/490 dollars de pouvoir d’achat en moyenne et l’Irlande ! Sur place, les gens disposent de 145.196 dollars de pouvoir d’achat.

Voici le classement des 20 premiers pays :