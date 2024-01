Affaire Bopda: le plus grand scandale sexuel du Cameroun voire d’Afrique ?

Share on Telegram

Share on WhatsApp

Share on X

Share on Facebook

L’affaire Hervé Bopda, du nom d’un homme d’affaires influent de Douala, secoue profondément le Cameroun et suscite l’indignation à travers l’Afrique. Les révélations émergent principalement de témoignages partagés par l’influenceur des réseaux sociaux, Nzui Manto, faisant état de vi0ls, de violences, de séquestrations et de proxénétisme à grande échelle, impliquant Bopda et d’autres personnalités influentes.

Hervé Bopda, décrit par les victimes comme un prédateur s3xuel, aurait sévi dans plusieurs villes camerounaises. Accusé de mener ses exactions sous la menace d’une arme à feu, son nom est désormais associé à des centaines de cas d’abus. Les accusations portées contre lui sont renforcées par la disparition inquiétante de certaines victimes ayant croisé son chemin.

Publicité

Un réseau bien plus important ?

Les allégations étendent la culpabilité au-delà de Bopda, révélant l’existence d’un réseau incluant des célébrités, des artistes, des opérateurs économiques et des hauts gradés de la sécurité camerounaise. Ces révélations ont incité la commission des droits de l’homme du barreau du Cameroun et un collectif d’avocats à exiger une enquête judiciaire, soulignant l’ampleur et la gravité des faits rapportés.

Face à la tempête médiatique et aux appels à la justice, Hervé Bopda a réagi en portant plainte pour diffamation contre les lanceurs d’alerte. Pendant ce temps, la campagne #StopBopda gagne en momentum, ralliant des voix internationales comme la chanteuse Ayra Starr et le présentateur Claudy Siar, qui appellent à des actions concrètes contre le présumé coupable et ses complices. Des stars camerounaises ne sont pas en reste. Ces célébrités appellent à démanteler le fameux réseau.

L’implication présumée de figures notoires dans ce scandale sexuel soulève des questions sur la protection des victimes et la lutte contre l’impunité au Cameroun. Alors que les autorités s’efforcent de répondre à ces préoccupations, l’affaire Bopda demeure un triste rappel des défis persistants en matière de droits de l’homme et de justice sociale dans la région.