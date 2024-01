Affaire obssu au Bénin : La Criet renvoie le dossier en instruction

Share on Telegram

La chambre correctionnelle de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) s’est déclarée incompétente dans l’affaire présumée détournement de derniers publics et blanchiment de capitaux à l’Office béninois du sport scolaire et universitaire (Obssu). Conformément aux réquisitions du ministère public au cours de l’audience du 18 décembre 2023, la Cour a renvoyé le dossier en instruction en raison des charges portées contre les prévenus. La décision a été rendue ce lundi 15 janvier 2024.

Au cours de l’audience de ce lundi, la Cour a déclaré que les faits reprochés à Alexis Donald Acakpo, le directeur général de l’Obssu et ses coaccusés sont de nature criminelle, d’où son incompétence à connaitre du dossier. Face à cette décision, le dossier sera donc confié à un juge d’instruction qui se chargera de mener l’enquête sur les 2,6 milliard FCFA qui seraient détournés à l’Obssu. Or les réquisitions du ministère public n’étaient du goût du collège d’avocats qui s’est constitué pour défendre le Dg Alexis Donald Acakpo et ses co-accusés.

Ils avaient souhaité que les débats soient menés lors de la première audience afin de situer leurs clients sur les chefs d’accusation. Pour rappel le Dg de l’Obssu est poursuivi pour détournement de 2,5 milliards FCFA. Au comptable, Il lui est reproché d’avoir favorisé le décaissement des fonds. Quant au troisième prévenu, il est poursuivi pour « détournement de deniers publics, blanchiment de capitaux et escroquerie ».

Mais présentés le lundi 18 décembre 2023 au parquet spécial près la Criet, Alexis Donald Acakpo et son comptable ont plaidé non coupables. Si le troisième prévenu a reconnu les accusations d’escroquerie mises à sa charge, il rejette néanmoins les faits de complicité de détournement de deniers publics et de blanchiment de capitaux. Selon les informations rapportées par le journal Le Matinal, la commission d’instruction va rendre une ordonnance de renvoi en jugement ou de non-lieu à la fin des travaux.