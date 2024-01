Afrique: ce milliardaire du top 10 a perdu 55 millions $ début 2024

Share on Telegram

Nathan « Natie » Kirsh, le magnat des affaires et figure emblématique d’Eswatini, se retrouve au centre de l’attention économique avec une récente chute dans le classement des individus les plus riches du monde. Occupant la 319ème place du classement Bloomberg Billionaires au moment où nous rédigeons cet article, Kirsh voit sa valeur nette diminuer de manière significative depuis le début de l’année 2024. Cette réduction, évaluée à 55,4 millions de dollars, contraste avec la croissance impressionnante qu’il avait connue au cours de l’année précédente.

L’année 2023 avait été extrêmement favorable pour Natie Kirsh, avec une augmentation spectaculaire de sa fortune de 160 millions de dollars. Cependant, cette tendance s’est inversée au début de 2024, marquant ainsi une perte notable pour l’homme d’affaires. Cette baisse est vraisemblablement liée à la performance de ses investissements privés, en particulier au sein de Kirsh Group, un conglomérat détenant une participation prépondérante dans Jetro Holdings, une entreprise de renom dans le secteur de l’approvisionnement alimentaire.

Kirsh tire une grande partie de sa richesse de ses investissements privés, principalement à travers Kirsh Group, dont la valeur est actuellement estimée à 205 millions de dollars. Ce conglomérat détient une participation majoritaire dans Jetro Holdings, évaluée à 5,05 milliards de dollars, représentant plus de 66 pour cent de la richesse totale de Kirsh. Ce groupe supervise deux entreprises de vente en gros d’épicerie aux États-Unis, contribuant ainsi significativement à la prospérité de l’homme d’affaires.

En outre, Kirsh détient une participation de 54 pour cent dans Abacus Property Group, une société immobilière cotée en bourse basée à Sydney. Malgré une légère baisse de 5 millions de dollars depuis le début de l’année, cet actif s’ajoute à un portefeuille immobilier diversifié comprenant la Tour 42, un gratte-ciel de bureaux évalué à 364 millions de dollars, ainsi que l’aéroport de Jandakot à Perth, en Australie.

Malgré cette récente perte financière, Natie Kirsh conserve sa position en tant qu’homme le plus riche d’Eswatini et demeure l’un des entrepreneurs les plus prospères d’Afrique.