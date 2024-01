Afrique: ce milliardaire se lance dans le transport maritime

Baba Ahmadou Danpullo, figure emblématique du Cameroun, a récemment fait vibrer les marchés africains en annonçant son incursion stratégique dans le secteur du transport maritime. Connu pour sa réussite multifacette dans des domaines divers tels que l’agro-industrie, l’immobilier, la finance et les télécommunications, Danpullo a mis le cap vers de nouveaux horizons en déposant, en décembre 2023, les bases d’une nouvelle entreprise : la Société Cameroun Port Operators. Cette initiative marque une étape significative dans sa quête constante pour élargir son empire commercial.

L’avènement de la Société Cameroun Port Operators en tant que filiale du groupe Baba Ahmadou illustre la volonté inébranlable du magnat d’affaires de diversifier ses intérêts économiques. Cette entité nouvellement formée se prépare à s’investir dans un éventail d’activités, allant des opérations de transit et de transport à la gestion d’infrastructures portuaires, en passant par le transport maritime et le multimodal. Cette expansion audacieuse reflète l’engagement profond de Danpullo à contribuer au développement croissant de l’Afrique centrale.

S’appuyant sur une capitalisation modeste de 20 millions FCFA (environ 16 600 dollars), Baba Ahmadou Danpullo élargit son empreinte déjà marquée par son rôle prépondérant en tant que représentant au Cameroun de l’entreprise philippine ICTSI, concessionnaire du terminal polyvalent du port de Kribi depuis 2020. Cependant, cette nouvelle initiative de Danpullo marque un tournant majeur dans sa quête incessante de croissance et d’influence.

Le parcours extraordinaire de Danpullo, gravissant les échelons pour devenir l’homme le plus fortuné du Cameroun, témoigne de sa détermination exceptionnelle et de son flair commercial incontestable. De ses humbles débuts en tant que chauffeur de camion, il a su façonner le groupe Baba Ahmadou en un conglomérat majeur au Cameroun, avec des intérêts étendus à travers divers secteurs. Sa propriété de la Ndawara Tea Estate, la plus grande plantation de thé privée d’Afrique de l’Ouest, incarne ses ambitions stratégiques.

En outre, sa part substantielle dans Nextel, fruit d’une collaboration entre Viettel Global Investment JSC et Best Invest Cameroun, souligne son envergure d’investisseur avisé et visionnaire. Danpullo s’est positionné comme un architecte du succès, démontrant sa capacité à saisir les opportunités et à transformer ses rêves en des entreprises prospères, tout en contribuant à l’essor économique de la région.