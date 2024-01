Afrique du Nord : pour conquérir l’Europe, un pays prévoit 455 millions $

La région de l’Afrique du Nord regorge de nombreuses potentialités. Un pays en particulier attire les regards, il s’agit de l’Égypte. Après avoir connu des soubresauts socio-économiques, le pays des Pharaons a entamé une marche ambitieuse vers le développement. Il ya une branche économique dans laquelle les premières autorités fondent beaucoup d’espoirs. Il s’agit du secteur portuaire. Le pays d’Afrique du Nord possède quelques-uns des ports les plus importants du continent.

En 2022 par exemple, le port de Damiette fut classé 7ᵉ port africain le plus performant. Le port de Damiette est stratégique par sa position, car elle offre un accès privilégié sur le marché asiatique et surtout européen. Dans le but de profiter au maximum des routes commerciales entre l’Europe et l’Asie, l’Égypte, avec l’appui de partenaires financiers tels que la Société financière internationale (SFI) va investir la somme de 455 millions de dollars pour moderniser le port de Damiette.

Publicité

Pour optimiser la mobilisation des fonds, la SFI compte s’appuyer sur d’autres structures financières. Le but est de rendre disponibles les capitaux dans les plus brefs délais. L’extension du port de Damiette va offrir des perspectives fortes alléchantes à l’Égypte. Le projet va consister à construire un second terminal à conteneurs afin d’accroître la capacité du port d’ici à 2025. « L’Égypte joue un rôle commercial stratégique en reliant les régions du monde entier. La SFI est fière de contribuer à l’expansion du port de Damiette, en soutenant le commerce et le développement économique en Égypte et dans l’ensemble de la région » a déclaré un haut responsable de la SFI.

Comme on l’a notifié plus haut, le port de Diamette représente une véritable opportunité économique pour la superpuissance africaine. Si les travaux d’extension voient le jour, ce pays aux immenses potentialités sera en mesure d’écouler de nombreux produits vers l’Europe. Le président Abdel Fattah al-Sissi a initié d’audacieuses réformes économiques qui vont permettre à l’Égypte de basculer dans une autre dimension. La nation d’Afrique du Nord a pour ambition de se positionner en véritable hub qui va attirer de nombreux investissements étrangers.

Dans le domaine des mines et de l’énergie, le potentiel est immense. Certaines des plus grandes firmes internationales se livrent une bataille sans merci pour se positionner sur le marché égyptien des hydrocarbures. Des gisements de pétrole en passant par ceux du gaz, l’Égypte a de solides arguments à faire valoir. Il en est de même dans le secteur de l’Agriculture et du tourisme. Tous ces atouts mis ensemble offrent au pays des pharaons un formidable levier de développement.