Alcool: voici l’âge idéal pour arrêter selon un neurologue

Boire de l’alcool, un fléau pour la santé ? Selon certaines études, consommer trop d’alcool peut favoriser l’apparition et le développement de graves maladies, comme la démence ou encore la maladie d’Alzheimer. Une consommation contrôlée, restreinte ou même totalement nulle, serait donc à privilégier.

Richard Restak, neurologue et professeur à l’Université George Washington, aux États-Unis, s’est d’ailleurs penché sur la question de la consommation d’alcool, afin de déterminer à partir de quel âge il faudra totalement arrêter d’en consommer. Un âge pivot qui permettrait de prévenir les risques associés au développement de maladies graves, notamment la démence.

L’alcool, facteur de démence

Plusieurs études, notamment menées par l’Inserm, tendent à démontrer que six verres ou plus, par jour, favorisent l’apparition de ces maladies graves et mortelles. L’alcool jouerait un rôle dans 57% des cas de démence précoce (avant 65 ans) et dans 8% des cas liés à la démence plus “classique” (survenant après 65 ans). En effet, l’alcool agit comme une neurotoxine qui peut altérer, voire détruire le système nerveux.

65 ans, l’âge pour totalement arrêter

C’est pourquoi, selon Richard Restak, à 65 ans, il serait fortement recommandé de ne plus toucher à une goutte d’alcool, qu’il s’agisse d’une bière, d’un verre de vin ou autre. Pour cela, il faut avoir conscience des risques et surtout, remettre en question les usages associés au fait de boire un verre, de temps en temps (comme le fait d’avoir une mauvaise journée).

Car outre la démence ou Alzheimer, l’alcool est un facteur de développement de nombreuses maladies comme des cancers (bouche, gorge, colon), des maladies du foie ou encore des troubles cardiaques ou de l’hypertension. Il est recommandé de ne jamais dépasser les 2 verres par jours chez la femme ainsi que les 3 verres par jour, chez les hommes.