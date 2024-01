Au Bénin, Tony Elumelu loue le travail de Sèmè-City

Le président des groupes United Bank for Africa et Heirs Holdings, Tony Elumelu, était au Bénin, pour effectuer plusieurs rencontres. La visite a eu lieu hier mercredi 04 janvier 2023. Au nombre des personnalités rencontrées figurent le président béninois Patrice Talon et son épouse, la première dame, Claudine Talon. L’occasion a été pour l’homme d’affaires nigérian, de mettre l’accent sur les acquis de la fondation Tony Elumelu au Bénin. D’après lui, le pays a fourni le plus de jeunes bénéficiaires au programme TEF.

« Le magnifique travail qui s’y fait en faveur des jeunes »

Il y a, en effet, plus d’un millier de jeunes qui ont bénéficié dudit programme. Il s’agit d’une importante performance, qui selon lui, est due au travail de l’agence gouvernementale Sèmè-City. « Nous sommes sidérés par le magnifique travail qui s’y fait en faveur des jeunes. Voilà entre autres pourquoi je suis venu dire ma reconnaissance au président de la République pour son leadership en faveur des jeunes du Bénin. Il y a d’énormes opportunités pour les jeunes dans ce pays » a-t-il déclaré.

Publicité

Pour rappel, en 2019, le chef de l’État béninois avait tenu des propos élogieux à l’encontre de Tony Elumelu. Face aux jeunes start-upeurs bénéficiaires de l’Entrepreneurship program de la fondation Tony Elumelu à Sèmè City, Patrice Talon avait estimé que « Tony Elumelu est une référence universelle ». « Je rêve que bon nombre de Béninois l’aient comme référence » avait-il ajouté. Tout en affichant son respect pour l’homme d’affaires, le chef de l’État avait également mentionné : « J’ai été certes un tout petit homme d’affaires, mais c’est un homme que je respecte ».

Il avait, à ce moment, invité les jeunes entrepreneurs à s’inspirer du parcours et de la réussite de Tony Elumelu afin de faire mieux que lui. Cela, en travaillant avec beaucoup d’abnégation. « Vous devez être capables d’aller plus loin que lui pour faire sa fierté » avait exhorté le président béninois.