Bénédiction des couples homosexuels : Les évêques béninois disent NON

À l’instar de plusieurs épiscopats africains, la Conférence Épiscopale du Bénin a demandé aux prêtres sur toute l’étendue du territoire nationale de « s’abstenir de toute forme de bénédiction aux couples de même sexe ». Cette déclaration des évêques béninois est intervenue au cours de la semaine écoulée. Dans ce document, les prélats ont rappelé la déclaration du Vatican qui a été rendue publique le 18 décembre. Il s’agissait en effet de la Déclaration du Dicastère de la Doctrine de la Foi Fiducia Supplicans (FS).

Ladite déclaration ouvre la possibilité de bénédiction pour les couples en situation irrégulière ou pour les couples de même sexe. Rappelant la polémique suscitée par cette déclaration, la Conférence Épiscopale du Bénin a tenu à rassurer les uns et les autres sur le sujet. Sans toutefois se rebeller contre l’évêque de Rome, les évêques du Bénin ont proposé quelques orientations par rapport aux inquiétudes. Ils ont notamment rappelé les fondamentaux de l’Église qui exigent que le mariage se passe entre un homme et une femme. « L’homosexualité est contraire au dessein de Dieu et représente un acte désordonné et intrinsèquement mauvais », ont-ils martelé dans la déclaration intitulée : « Que rien ne vous sépare du Christ et de son Église catholique ».

Ils ont par la suite rappelé aux prêtres officiant sur le territoire béninois ainsi qu’à ceux qui transitent par le Bénin qu’ils doivent s’abstenir de bénir les couples de même sexe. Rappelons que quelques jours avant la publication de la déclaration du Dicastère de la Doctrine de la Foi Fiducia Supplicans (FS), les évêques béninois s’étaient déjà prononcé sur l’homosexualité dans un contexte, où, des rumeurs faisaient état d’une incursion de ce phénomène dans le système éducatif béninois.

Selon la CEB, l’homosexualité « est contraire à la volonté de Dieu dès la création du monde ». Mieux, « l’Eglise catholique, de même que nos religions endogènes et les autres religions venues d’ailleurs, n’admettent pas l’homosexualité ni l’union stable entre deux personnes de même sexe », ont fait savoir Mgr Roger Houngbédji et son équipe avec des passages bibliques à l’appui. Ils ont attiré l’attention des autorités politiques, des leaders religieux et de tous les acteurs éducatifs sur leurs responsabilités face aux questions suscitées par l’homosexualité. Cette déclaration qui est intervenue comme un appel est intitulée : « Homosexualité : Des inquiétudes à la responsabilité ».