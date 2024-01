Bénin : Décès du député Abel Sourokou

Share on Telegram

Le député béninois Abel Sourokou est décédé. La nouvelle s’est répandue comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux au petit matin de ce samedi 13 janvier 2024. L’élu de la 8ᵉ circonscription électorale serait passé de vie à trépas après une longue période de maladie, selon la précision apportée par le média Daabaaru. Le défunt avait été précédemment premier adjoint au maire de la commune de N’Dali. Il a été élu sur la liste Union Progressiste Le Renouveau dans la 8ᵉ circonscription électorale lors des élections législatives du 08 janvier 2023.

L’homme politique était également gestionnaire de projet à l’ONG Dedras. Il s’agit du premier décès qui intervient au sein de la 9ᵉ législature. Au sein de la mandature précédente, plusieurs élus sont décédés. Le 05 février 2021, le député de la 8ᵉ législature et membre du parti Union Progressiste, Jean-Pierre Babatoundé a rendu l’âme suite à un malaise. En plus de lui, il y a eu les députés Alidou Démolé Moko et Norbert Aïvohozin qui sont décédés au cours de la 8ᵉ législature.