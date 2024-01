Bénin: GDIZ, partenaire des #VodunDays2024 (10 000 visiteurs attendus quotidiennement)

Cette année du 6 au 10 janvier à #Ouidah, les Vodun Days mettront en lumière les #traditions, les #arts et la #culture Vodun à travers des programmes uniques. Notre contribution : GDIZ prendra part aux Vodun Days et présentera les T-shirts de notre collection exclusive #MadeinBenin qui reflètent notre engagement envers la valorisation de nos richesses et la promotion de la culture locale.

Où trouver nos créations ? Rendez-vous à Parashop, Calavi (près de la Pharmacie du Campus) ou au Kiosque de GDIZ. Contacts Parashop : +229 99 99 10 40 / +229 67 52 37 10. Rejoignez nous aux Vodun Days : ensemble, faisons rayonner les trésors du Bénin !

GDIZ, partner of #VodunDays2024, with 10,000 visitors expected daily.

This year from 6 to 10 January in #Ouidah, Vodun Days will highlight Vodun #traditions, #arts and #culture through unique programmes. Our contribution: GDIZ will take part in Vodun Days and present T-shirts from our exclusive #MadeinBenin collection that reflect our commitment to valuing our wealth and promoting local culture.

Where can you find our creations? Head to Parashop, Calavi (near the Campus Pharmacy) or the GDIZ Kiosk. Parashop contacts: +229 99 99 10 40 / +229 67 52 37 10. Join us at Vodun Days: together, let’s shine the spotlight on Benin’s treasures!