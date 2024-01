Bénin : « Il faut que j’aille évangéliser Patrice Talon », dixit Boni Yayi

Share on Telegram

Share on WhatsApp

Share on X

Share on Facebook

« Je serai heureux d’avoir un ami ancien chef d’État prêt, comme moi, à prendre sa bible pour parcourir les contrées et prêcher l’Évangile », ainsi se confiait l’ancien président de la République Boni Yayi à Jeune Afrique en 2013. Visiblement Boni Yayi voudrait voir ce rêve se concrétiser sur son ancien ami devenu président. La preuve, lors d’une séance de prière pour la nation qui s’est déroulée ce lundi 22 janvier 2024 à son domicile à Tchaourou, l’ancien président a prophétisé que « Talon sera un pasteur ».

Ayant consacré sa vie à l’œuvre ecclésiastique et au Gospel depuis 2016 qu’il a quitté le pouvoir, Boni Yayi s’est assigné une lourde mission, celle d’évangéliser l’actuel homme fort de la Marina. « Je me suis réveillé. Maintenant qu’est-ce qu’il me reste à faire ? », s’interroge-t-il avant de répondre : « Il faut que j’aille évangéliser Patrice Talon ». Les « amen » assortis d’applaudissements des personnes ayant pris part à cette séance de prière témoignent combien celles-ci souhaiteraient que cette mission soit une réalité en vue de la conversion du président Talon qui est d’ailleurs un chrétien catholique.

Publicité

Le président du parti Les Démocrates n’a pas attendu la séance de prière de Tchaourou pour démarrer cette mission d’évangéliser son successeur. Il vous souviendra que lors du meeting de réconciliation et de remobilisation de sa formation politique à Dogbo le 14 janvier 2024, Boni Yayi avait déclaré que toutes les fois qu’il entend l’actuel Chef de l’Etat parler, il demande à Dieu de lui pardonner ses péchés. Mieux, il a exhorté les populations à prier pour le président. « Il est à un poste très sensible », a-t-il justifié.

Conformément à son engagement de se consacrer à l’œuvre de Dieu après le pouvoir, le président Boni Yayi a été aperçu maintes fois dans les églises prêchant la parole de Dieu. Mais en octobre 2023, il prend les rênes du parti d’opposition LD signant ainsi son comeback en politique. « Je suis revenu à cause de l’amour que j’ai pour les femmes, pour les jeunes, pour les enfants et pour tout le peuple béninois », s’est-il justifié lors d’une récente sortie médiatique. Ce retour en politique pourrait-il lui permettre d’accomplir véritablement la mission ecclésiastique qu’il s’est assignée lui-même ?