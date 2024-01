Bénin : Joseph Djogbenou dévoile les nouveaux défis de L’UP-R

Share on Telegram

Share on WhatsApp

Share on X

Share on Facebook

Le président du parti Union Progressiste le Renouveau (UP-R) a formulé les vœux du nouvel an à ses militants et au peuple béninois. Moment propice pour Joseph Fifamè Djogbenou de révéler les grands défis qui attendent son parti. « Nous devons achever l’installation de toutes nos structures afin d’engager un dialogue politique pertinent avec nos concitoyens », déclare le président Djogbenou.

Il s’agira également pour le parti UP-R de « contribuer davantage aux côtés du gouvernement à la recherche de solutions durables au mieux-être de nos compatriotes, dans un contexte national, régional et international difficile », a ajouté l’ancien président de la Cour Constitutionnelle. La présentation des vœux du président du parti Union Progressiste le Renouveau intervient à moins de 3 ans des élections générales de 2026.

Publicité

Autant dire que le parti a de grands défis à relever pendant les prochaines joutes électorales. L’heure est à la mobilisation à l’interne au niveau des formations politiques et les responsables de L’UP-R ne baissent pas la garde. « L’année qui s’en est allée a enfin revitalisé avec enthousiasme l’ardeur de nos représentants à diverses missions ou fonctions, à défendre avec bravoure les acquis du Parti et ses orientations, ainsi que les actions du Gouvernement et ses perspectives », a rappelé Joseph Djogbénou.

L’UP-R compte 53 députés à l’Assemblée nationale. Les responsables du parti entendent donc maintenir le cap afin de garder son hégémonie. L’Union Progressiste le Renouveau qui compte actuellement 53 députés à l’Assemblée nationale entend garder son hégémonie lors des élections générales de 2026.