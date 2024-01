La Fédération des associations des personnes handicapées du Bénin exprime sa gratitude au gouvernement

À travers une déclaration de presse en date du 12 janvier 2024, la Fédération des associations des personnes handicapées du Bénin (Faphb) a exprimé sa gratitude au gouvernement, pour son engagement effectif en faveur de l’inclusion des personnes handicapées dans les processus de recrutement de la fonction publique, en application au décret n°2023-325 du 21 juin 2023 portant mesures spéciales de promotion de l’emploi et de l’entrepreneuriat des personnes handicapées de la loi n°2017-06 du 29 septembre 2017 portant protection et promotion des droits des personnes handicapées en République du Bénin.

En alignement avec les principes fondamentaux de diversité, d’égalité, d’équité et de respect des droits humains, les ministères des Affaires sociales et de la Microfinance et du Travail et de la Fonction ont pris des mesures significatives pour garantir que les personnes handicapées aient des opportunités égales d’accéder à des postes au sein de la fonction publique.

Ainsi, le quota de cinq pour cent (5%) est dépassé par les candidats handicapés, car au lieu d’avoir huit personnes handicapées admissibles, neuf personnes handicapées ont tiré leur épingle du jeu. Alors, la Faphb trouve que cette démarche reflète une avancée positive vers une société plus équitable et inclusive, où chaque individu a la possibilité de participer pleinement au développement du Bénin.

‹‹ En offrant des opportunités équitables à tous les candidats, indépendamment de leurs capacités physiques ou mentales, le gouvernement béninois crée un environnement de travail plus diversifié et enrichissant, reflétant véritablement la pluralité de la société, en respectant la ratification de la convention relative aux droits des personnes handicapées ››, a déclaré Nassirou Domingo, président de la Fédération des associations des personnes handicapées du Bénin (Faphb). Cette mesure exemplaire envoie un message positif à la société, démontrant l’importance de la diversité et tenant compte des Objectifs de Développement Durable qui exigent de ne laisser personne de côté dans le secteur public et privé.

‹‹ La Fédération des associations des personnes handicapées du Bénin (Faphb) encourage tous les acteurs de la fonction publique, de continuer à mettre en œuvre des politiques et des pratiques inclusives qui garantissent que chaque individu, quel que soit son statut de personne handicapée ou non, ait une chance égale de contribuer au développement du service public selon sa compétence ››, a conclu le président de la Faphb.