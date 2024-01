Bénin : « Les finances se portent bien », selon le Dg impôts

Les réformes engagées dans le secteur des impôts portent leur fruit. C’est l’essentiel à retenir de l’intervention du directeur général des impôts sur « Le Grand Oral » de BL TV ce mercredi 24 janvier 2024. Nicolas Yenoussi, puisque c’est de lui qu’il s’agit a évoqué les ambitions du gouvernement pour le compte de l’année 2024 en apportant des clarifications sur la TVM et les dernières mesures sur l’assurance automobile, des réformes controversées mais qui visent l’amélioration de l’assiette fiscale du Bénin.

En effet, l’une des premières réformes opérées par la direction générale des impôts est l’instauration des factures normalisées. Pour le Dg impôt, la facture normalisée est la réforme la plus difficile que sa direction conduit en raison des difficultés auxquelles ont été confrontées plusieurs entreprises. Mais, « grâce à nos responsables au plus hauts niveau qui nous soutiennent, cette réforme continue de faire son bonhomme de chemin », s’est félicité Nicolas Yenoussi. Cette réforme de l’Etat a positivement impacté le budget national, d’où la politique d’élargissement de l’assiette fiscale qui a consisté à augmenter le nombre de contributeurs. « Si on est nombreux, la charge fiscale sera partagée entre nous », a-t-il expliqué.

« Nous avons constaté un accroissement des recettes de la TVA et un accroissement de nos recettes d’une manière générale de sorte que les finances publiques se portent très bien », révèle le Dg Nicolas Yénoussi qui note avec satisfaction les progrès induits par cette réforme. Si les relations B to B se portent bien, la relation B to C ne le sont pas, a indiqué le directeur général des impôts. Pour pallier cette difficulté, la direction des impôts a institué un jeu Tombola pour insuffler une certaine dynamique à l’initiative. Pour cette nouvelle année, le Dg Yénoussi a fait savoir qu’ « il y a de beaucoup de mesures d’accompagnement des entreprises, dans le domaine de l’agriculture, dans le domaine des petites et moyennes industries…».

Mieux, il n’y a pas de nouveaux impôts, ni d’augmentation de taxes pour 2024, a martelé le patron des impôts au cours de cette émission. L’assurance automobile rendue obligatoire avant la visite technique et le paiement de la TVM, est l’autre réforme qui fait grand bruit dans le rang des propriétaires de véhicule. A en croire Nicolas Yénoussi, l’objectif de cette mesure est de faciliter le paiement d’impôt aux contribuables. « Les bonnes pratiques de promotion de quitus fiscal recommandent à ce qu’on fasse tout pour éviter aux citoyens non seulement les tracasseries mais des surcoûts pour payer les impôts », explique le Dg impôts qui a exhorté les populations à s’acquitter de leurs impôts pour le développement du Bénin