Bénin: plus de 100 terroristes déjà neutralisés par l’armée

Depuis le début de l’offensive contre le terrorisme, le Bénin a enregistré des résultats significatifs dans sa lutte acharnée contre les forces extrémistes. Cette avancée a été révélée lors de l’émission « L’entretien grand format » sur Bip Radio, hier dimanche 21 janvier 2024, par le porte-parole de l’Armée béninoise. Outre les opérations sur le terrain, l’émission a abordé d’autres sujets cruciaux, dont la coopération militaire et l’état des forces armées.

Ces derniers mois, l’armée béninoise mène une lutte farouche contre le terrorisme qui sévit dans la sous-région. Le lieutenant-colonel Ebenezer Honfoga, le porte-parole de l’Armée béninoise, a levé un coin de voile sur l’impact de l’offensive dans le camp ennemi. Il a en effet affirmé que plus de 100 terroristes ont déjà été éliminés par les vaillants soldats déployés sur le terrain.

Une réussite attribuée à la vigilance constante de ces hommes qui, ne dormant pas la nuit, demeurent sur le qui-vive pour anéantir l’ennemi à la moindre menace. « Nous, nous avons déjà éliminé plus d’une centaine de terroristes depuis le début de cette lutte. Et c’est à l’actif de nos soldats qui sont sur le terrain et qui ne dorment pas la nuit. Ils sont sur le qui-vive à tout moment. Ils sont dans la grande vigilance pour pouvoir anéantir l’ennemi dès qu’il va se présenter à nous. », a confié le lieutenant-colonel Ebenezer Honfoga.

Cependant, cette victoire n’est pas sans sacrifices. L’Armée béninoise a dû déplorer la perte de certains de ses membres au cours des trois derniers mois. Le lieutenant-colonel Honfoga a expliqué que ces décès étaient dus aux engins explosifs improvisés déposés par l’ennemi le long des axes de circulation et de mouvement. Malgré ces pertes tragiques, l’armée demeure déterminée, soulignant que l’ennemi lui-même comprend qu’une attaque frontale contre les forces béninoises ne laisse aucune chance de survie.

« Nous avons connu ces trois derniers mois des décès du fait des engins explosifs improvisés que l’ennemi passe nuitamment poser sur nos axes de circulation et de mouvement. Ça a pris la vie de certains de nos personnels. Mais cela dit, l’ennemi lui-même sait que toutes les fois où il vient nous attaquer frontalement, il ne peut plus repartir avec sa vie », a poursuivi le responsable de l’armée béninoise. Vivement que les forces armées parviennent à mettre hors d’était de nuire ces terroristes qui troublent la quiétude des populations.