Bénin : Rencontre fortuite entre Boni Yayi et Sacca Lafia

Le président du parti Les Démocrates (LD) et le président de la Commission électorale nationale autonome (Cena) se sont fortuitement vus ce samedi 6 janvier 2024 à Parakou. Boni Yayi et Sacca Lafia ont été aperçus au sortir d’une messe à la cathédrale Saint-Pierre-et-Paul de cette ville. C’est dans le cadre de la naissance de l’Association des Nagots résidant à Parakou.

Au terme de ce culte placé sous le thème : « La paix commence par l’amour et finit par l’amour », le président Boni Yayi a discuté avec son ancien ministre de l’énergie. On ignore ce que les deux hommes se sont dits lors de cette cérémonie qui a rassemblé les fils et filles de l’aire culturelle Nago.

Mais cette rencontre inattendue est intervenue à un moment où l’actualité politique nationale reste dominée par la polémique autour d’une probable révision de la constitution et la relecture du code électorale ordonnée par la Cour constitutionnelle.

Sans nul doute, les deux sujets seraient au cœur des échanges entre l’ancien président Boni Yayi et le président de la Cena Sacca Lafia. Le président Boni Yayi s’est fait accompagner pour les circonstances d’une forte délégation composée de plusieurs députés LD et des membres de la coordination nationale du parti.