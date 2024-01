BRICS: ces deux pays africains rejoignent officiellement l’alliance

Le premier jour de l’année 2024 a marqué un tournant significatif pour le groupe des BRICS, connu pour réunir cinq des économies émergentes les plus puissantes : le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud. Cette date restera gravée dans les annales, alors que cinq nouveaux membres rejoignent officiellement ce cercle sélect : l’Égypte, l’Éthiopie, l’Iran, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Cette expansion, annoncée lors du 15e sommet des BRICS à Johannesburg en août 2023, témoigne d’une volonté commune de renforcer la coopération Sud-Sud et d’offrir une alternative au leadership occidental dans les affaires mondiales.

Ces cinq nouveaux membres ne sont pas des acteurs régionaux ordinaires. Chacun joue un rôle majeur dans son domaine respectif, tant sur le plan économique que politique. À titre d’exemple, l’Égypte, en tant que première économie d’Afrique du Nord, a établi un partenariat stratégique avec la Chine dans le cadre de l’initiative “la Ceinture et la Route”, renforçant ainsi ses liens économiques avec une puissance mondiale.

L’Éthiopie, quant à elle, se positionne en tant que deuxième économie d’Afrique subsaharienne et un modèle de développement pour tout le continent. De son côté, l’Iran, forte de vastes ressources énergétiques et d’une influence culturelle et religieuse, s’affirme comme une puissance régionale au Moyen-Orient.

L’entrée de l’Arabie saoudite, premier exportateur mondial de pétrole et leader du monde arabe, ainsi que celle des Émirats arabes unis, pôle d’innovation et de diversification économique, renforcent davantage la représentativité et la portée géographique des BRICS.

Avec ces cinq nouveaux membres, les BRICS couvriront approximativement 35% de la surface terrestre mondiale et engloberont 48% de la population mondiale. Leur produit intérieur brut nominal combiné représentera environ 37% du PIB mondial, tandis que le PIB en parité de pouvoir d’achat atteindra près de 43% du total mondial. Les réserves de change combinées des dix pays avoisineront les 6,5 billions de dollars américains (en 2018).

L’essor initial des BRICS en tant que concept d’investissement étranger s’est graduellement mué en une organisation intergouvernementale plus cohésive. Cette transformation s’est matérialisée à travers la mise en place d’institutions communes telles que la Banque de développement des BRICS, le mécanisme de réserve de contingence des BRICS, ou encore le système de paiement des BRICS, soulignant ainsi leur volonté de créer un équilibre face aux pouvoirs économiques traditionnels.

Néanmoins, cette expansion a suscité des réactions contrastées au sein de la communauté internationale. Si certains observateurs saluent cette diversité croissante au sein des BRICS et perçoivent cette initiative comme une contribution positive à la montée du Sud global, d’autres expriment des inquiétudes quant à la cohérence et à l’unité du groupe.

Les différences politiques, économiques et culturelles entre ces dix pays pourraient potentiellement engendrer des tensions et des rivalités, remettant en question la capacité des BRICS à agir de manière unie et efficace sur la scène internationale. Des interrogations persistent quant à leur aptitude à relever des défis d’envergure mondiale tels que la pandémie de COVID-19, le changement climatique, le terrorisme, le commerce et la sécurité.