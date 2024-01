CAN 2023 : Didier Drogba livre son analyse sur l’équipe du Sénégal

Le premier tour de la CAN 2023 s’est achevé ce mercredi 24 janvier. Après une phase de groupe très compliquée, les Éléphants de Côte d’Ivoire verront finalement les portes des 8es de finale. Grâce à la victoire du Maroc contre la Zambie (1-0), la Côte d’Ivoire a arraché le dernier ticket du meilleur troisième. En 8ᵉ de finale, la bande de Max Alain Gradel affrontera le champion d’Afrique en titre, en l’occurrence le Sénégal.

Les Lions de la Teranga ont dominé de la tête et des épaules le fameux groupe C de la mort. Les hommes d’Aliou Cissé ont terminé en tête de la poule avec 9 points au compteur. Sadio Mané et ses coéquipiers ont impressionné les spécialistes du ballon rond africain. Selon Didier Drogba, la légende ivoirienne du football, le Sénégal possède d’incroyables atouts qui vont lui permettre d’affirmer sa suprématie. L’ancienne gloire de Chelsea a été dithyrambique envers les Lions de la Teranga.

Pour Drogba, la sélection sénégalaise est constituée de joueurs hors norme qui évoluent au plus haut niveau. « Cette équipe du Sénégal n’est jamais facile à jouer, d’autant plus qu’ils sont tenants du titre. Ils arrivent avec beaucoup de certitude. Ils ont la chance d’avoir les onze de départ, voire un plus de joueurs qui sont quasiment titulaires dans leurs clubs respectifs. Ça aide au niveau de la confiance. Et d’avoir un coach un peu serein qu’Aliou Cissé, ça contribue aussi aux résultats » dira le double ballon d’or africain lors d’un entretien médiatique. Il va sans dire que la Côte d’Ivoire aura fort à faire face à l’armada sénégalaise.

Les Lions de la Teranga sont déterminés à remporter pour la deuxième fois d’affilée le trophée de la plus prestigieuse des compétitions africaines de football. Selon les avis des spécialistes du football, cette 34ᵉ édition de la Coupe d’Afrique des Nations est très relevée. Des équipes comme le Sénégal, la Guinée équatoriale, le Cap-Vert, le Maroc ont marqué les esprits. De grosses désillusions furent aussi enregistrées avec l’élimination précoce de nations majeures du football comme l’Algérie, le Ghana, la Tunisie.