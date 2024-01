CAN 2024: le message vibrant d’encouragement du Président Ibrahim Traoré aux Etalons

Share on Telegram

Share on WhatsApp

Share on X

Share on Facebook

La 34e Coupe d’Afrique des Nations a débuté en fanfare le samedi 13 janvier en Côte d’Ivoire, promettant aux amateurs de football des moments palpitants jusqu’à la grande finale prévue le 11 février. Au cœur de cette compétition, les Étalons du Burkina Faso font leur entrée ce mardi, suscitant l’enthousiasme et l’attente fervente de tout un peuple. Le capitaine Ibrahim Traoré, a partagé un message vibrant d’encouragement sur les réseaux sociaux, amplifiant ainsi l’esprit combatif des joueurs de l’équipe nationale du Burkina.

Dans ses propos, le Capitaine Traoré n’a pas seulement transmis ses prières pour le succès de l’équipe, mais a également exprimé les vœux fervents de la nation burkinabè pour une victoire historique à la CAN. Il a rappelé les moments où l’équipe nationale était si proche de la consécration, insufflant ainsi une lueur d’espoir dans le cœur des supporters.

Publicité

« #CAN2023 Ce mardi, nos braves Étalons font leur entrée dans cette 34e Coupe d’Afrique des Nations. Mes prières et celles du peuple burkinabè les accompagnent, de même que nos vœux de victoire. Nous nourrissons l’espoir de voir notre équipe nationale remporter, pour la première fois, cette #CAN. Nous avions été si proche ; la chevauchée victorieuse est donc possible! #Victoire« , a écrit le président de la transition burkinabè sur le réseaux social X.