CAN 2024: une algérienne insulte la Côte d’Ivoire et provoque une vague de colère

La Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2024, organisée en Côte d’Ivoire, a été le théâtre d’un incident regrettable impliquant une supportrice algérienne. Cette femme, venue soutenir son équipe, s’est filmée dans les rues d’Abidjan proférant des insultes à l’égard des Ivoiriens. Ces allégations, relayées par plusieurs médias algériens, dont Algérie Football Média, suscitent une vive controverse.

Pas besoin de préciser de préciser que les déclarations de cette supportrice algérienne identifiée comme Sofia Benlemmane par plusieurs twittos ont provoqué la colère de plusieurs ivoiriens sur la toile. Sur le réseau social d’Elon Musk X(ex-Twitter), un utilisateur a posté un avis de recherche pour retrouver le compte officiel de l’algérienne. « Qui connaît le compte officiel de cette Algérienne? RT PLEASE« , écrit le compte certifié par X dénommé « SOUTIENAUXELEPHANTS« .

Sous ce post, on dénombre plus de 400 commentaires, 2000 likes et 700 retweets. Ces statistiques permettent de voir l’intérêt que les internautes ivoiriens accorde à ce sujet. Certains internautes n’ont pas manqué de l’injurier violemment. Selon certaines sources, cette supportrice aurait déjà été impliquée dans des incidents similaires par le passé.

En 2001, elle aurait interrompu un match entre la France et l’Algérie en envahissant le terrain, entraînant une condamnation à sept mois de prison. De plus, elle aurait été arrêtée en Gambie pour avoir enquêté sur l’arbitre Gassama pendant plusieurs mois. Des sources indiquent que les autorités algériennes ont pris le dossier en main et que cette supportrice devrait être expulsée très prochainement. Pour corriger le tir, Sofia aurait publié un post où elle est aperçue avec des supporteurs ivoiriens sur son comte Facebook.