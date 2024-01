Ce multimillionnaire d’Afrique du Nord a perdu près de 100 millions $ en quelques jours

La trajectoire financière d’Ahmed Ezz, l’homme d’affaires égyptien et fondateur d’Ezz Steel, prend une tournure dramatique ces derniers jours, avec une perte significative de sa fortune. La valeur marchande de sa participation dans le principal producteur d’acier a chuté de manière spectaculaire, enregistrant une diminution de plus de 77 millions de dollars, selon les données fournies par Billionaires.Africa. Cette débâcle financière est attribuée à la récente baisse des actions d’Ezz Steel, une entreprise basée au Caire et leader dans le secteur sidérurgique.

Ezz Steel, qui détient la position enviable de plus grand producteur d’acier indépendant au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, a récemment affiché des résultats financiers impressionnants, suscitant un intérêt accru et une confiance renouvelée des investisseurs. Avec une production totale de 5,14 millions de tonnes, la société devance largement ses concurrents saoudiens Hadeed et Emirates Steel, renforçant ainsi sa position sur le marché mondial de l’acier.

Publicité

Cependant, la success story d’Ezz Steel a pris un coup dur sur le marché boursier égyptien, avec une baisse de 7,9 pour cent de ses actions depuis le début de l’année. Le cours de l’action est passé de 92 EGP (2,977 $) le 1er janvier à 84,7 EGP (2,742 $), ramenant la capitalisation boursière de l’entreprise à moins de 1,5 milliard de dollars. Cette dégringolade a engendré d’importantes pertes pour les actionnaires, notamment Ahmed Ezz, dont la participation de 60,7 % dans la société représente 329 816 198 actions.

L’impact de cette chute des actions d’Ezz Steel se répercute directement sur la fortune d’Ahmed Ezz, le plaçant dans une situation financière délicate. En raison de cette dépréciation boursière, la valeur marchande de la participation d’Ahmed Ezz a chuté de 2,4 milliards d’EGP (77,7 millions de dollars), passant de 30,34 milliards d’EGP (981,97 millions de dollars) le 1er janvier à 27,94 milliards d’EGP (904,27 millions de dollars) au moment de la rédaction de ce rapport.