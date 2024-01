Culture au Bénin : les activités marquants de l’année 2023

Comme les autres secteurs dont la santé, l’éducation, l’industrie et la coopération internationale, la culture au Bénin a été caractérisée par plusieurs activités au cours de l’année 2023. Ces activités ont permis, d’une part, de révéler au reste du monde le patrimoine matériel et immatériel du Bénin et d’autre part, d’égailler les Béninois. Sans oublier la solidification des liens culturels entre le Bénin et d’autres pays.

Venue au Bénin dans le cadre de la redynamisation de la coopération entre les deux États, notamment la coopération dans le domaine de la culture, du développement du tourisme et de la formation technique et professionnelle, la Secrétaire d’État française auprès de la ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, chargée du Développement, de la Francophonie et des Partenariats internationaux, Chrysoula Zacharopoulou a effectué une descente à la Place traditionnelle Abessan à Porto-Novo le jeudi 30 mars 2023. Elle y a été conduite par le ministre de la Culture Jean-Michel Abimbola et son collègue des Affaires étrangères d’alors, Aurélien Agbénonci. La délégation de la Secrétaire d’État était composée notamment de l’ambassade de France près le Bénin, Marc Vizy et des responsables de l’Agence française de développement (Afd). La descente a permis à l’hôte du Bénin ainsi qu’à toute sa délégation, de s’imprégner des objectifs du projet Porto-Novo ville verte piloté avec l’appui de l’Afd. Alliant planification urbaine, création d’espace public, amélioration des conditions sanitaires et lutte contre les inondations, ce projet vise à doter Porto-Novo d’un plan de développement urbain durable afin de faire d’elle, une ville résiliente, structurée, adaptée au changement climatique et soucieuse de la préservation de son environnement. Mieux, le projet vise à renforcer la connectivité via l’aménagement des voies autour de la berge lagunaire et l’attractivité de la ville via la réhabilitation des places traditionnelles et des maisons afro-brésiliennes. La délégation s’est également rendue à l’École du Patrimoine Africain (EPA) située au quartier Adjinan, pour une séance avec les autorités et les étudiants de cette école sur les thèmes de la coopération patrimoniale et de la formation professionnelle. La question de la restitution-circulation des œuvres patrimoniales aux pays africains était aussi au cœur des échanges. De nouvelles perspectives ont alors été envisagées pour la suite de cette question qui offre une nouvelle occasion de coopération entre le Bénin et la France.

En juillet 2023 a eu lieu l’exposition d’art contemporain intitulée »le Bénin en Majesté » qui a consisté à présenter à Nantes en France, un regard moderne sur le Bénin à travers des œuvres d’une vingtaine d’artistes africains. Les thèmes d’inspiration des œuvres d’arts exposées sont entre autres la royauté, l’esclavage et le Vodun. Le vernissage a connu une affluence record à Nantes, avec la présence d’une délégation béninoise conduite par la conseillère technique aux arts du ministre de la Culture, Carole Borna, et des autorités de la partie française. Des Béninois vivant à Nantes et dans les environs, les représentants des associations et services culturels nantais travaillant déjà avec le Bénin, les responsables de l’École de Design de Nantes et Camille Bloc représentant la Galerie Vallois étaient également de la partie.

L’ ADAC, le SNAB et la Saga des « Agodjié »

Le jeudi 20 juillet 2023, le conseil artistique de l’Agence de Développement des Arts et de la Culture (ADAC) a été officiellement installé, à la faveur d’une séance tenue à Cotonou, entre le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola et les onze membres dudit Conseil en présence du Directeur général de l’Agence. Créée par décret pris en Conseil des ministres, la nouvelle structure telle que présentée par le ministre de la Culture, a pour mission de promouvoir l’économie culturelle et artistique dans les disciplines des arts visuels (y compris le cinéma), des arts de la scène, du livre et de la lecture. Mieux, son action permet d’enclencher de façon efficace et efficiente l’éclosion d’une économie culturelle créatrice de richesse et d’emplois et de mettre résolument les arts et la culture au rythme de l’ultime étape de mise en tourisme de la Destination Bénin. Placée sous la tutelle du ministère de la Culture, l’ADAC couvre la production et la promotion artistique et culturelle, l’appui technique et financier aux artistes et la coopération internationale et le développement partenarial. Elle est dotée d’un Conseil d’Administration, d’un Conseil artistique et d’une Direction générale.

Toujours en juillet 2023, la 18ᵉ édition du Salon National de l’Artisanat du Bénin (SNAB) s’est tenue du 17 au 27. Placé sous le thème : » L’apprentissage, un tremplin vers la professionnalisation », cet évènement a permis à des exposants béninois et ceux venus des pays de la sous-région de présenter, durant onze jours, leurs différents produits au grand public. Cela a été une occasion pour bon nombre de personnes venant de tous horizons de toucher du doigt, d’admirer les merveilles et créations de l’artisanat et surtout d’en apprécier l’originalité et l’authenticité.

En début août 2023, sous l’initiative du ministère du tourisme, de la Culture et des Arts, un méga concert de musique dénommé « La Saga des Agodjiés » a rassemblé une foule immense, au pied de la géante statue de l’Amazone qui trône derrière le Palais de la Marina, dans le cadre des festivités de la 63ᵉ fête nationale du Bénin. Cet événement a rassemblé une quinzaine d’artistes béninoises aux côtés de la star mondiale Angélique Kidjo.

Toujours à la place de l’Amazone à Cotonou s’est tenu du 08 août au 03 septembre 2023, l’initiative du gouvernement dénommée « Chante et Danse avec l’Amazone ››, qui vise à mettre sur scène chaque soir, des artistes, orchestres et compagnies de danse afin d’offrir aux Béninois et à tous types de visiteurs, un moment de divertissement mémorable au pied de la statue de l’Amazon. Il s’agit d’une prolongation des manifestations de la fête nationale du 1ᵉʳ août 2023 qui a fait vibrer la cité économique du Bénin. Des orchestres de musique et compagnies de danse ont fait chanter et danser le public sur plusieurs variétés musicales (le Jazz Afro, la musique urbaine, le Juju Music, des percussions, le Gospel et bien d’autres rythmes) chaque soir, du coucher du soleil jusqu’à la tombée de la nuit.

Le grand concours littéraire

La cérémonie solennelle de remise de prix aux lauréats de la 5ᵉ édition du plus grand concours de littérature au niveau national dénommé « Grand Prix Littéraire du Bénin », s’est tenue le vendredi 03 novembre 2023, au Palais des Congrès de Cotonou. L’objectif général à travers l’organisation du Grand Prix littéraire du Bénin est de relever et de valoriser les écrivains béninois et de promouvoir leurs œuvres. L’écrivain béninois Florent Houndjo a remporté la 5ᵉ édition du Grand Prix littéraire du Bénin. Dans le cadre de ce même concours, Teddy Gandigbé, journaliste au quotidien Matin Libre, a décroché le prix du meilleur journaliste chroniqueur littéraire. Suite à ce concours du domaine de la littérature, le Salon national du livre s’est tenu du 9 au 12 novembre 2023.

Premières Pierres des Vodun Days et le Nacc

Les premières pierres des »Vodun Days », le plus grand événement culturel qui a caractérisé le début de l’année 2024, ont été posées en fin 2023. Après l’annonce officielle des Vodun Days, faite à travers un communiqué de presse, le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, à travers une conférence de presse qui s’est tenue le jeudi 30 novembre 2023 à Cotonou, a apporté les éclaircissements nécessaires relatifs à cette initiative. Il a levé le voile sur le contexte de cette initiative, le contenu des festivités, le passage du Festival Vodun aux Vodun Days, le choix du lieu et les dispositions prises pour tenir le pari de cette première édition prévue les 9 et 10 janvier 2024 à Ouidah.

Pour fournir de la bonne ambiance aux citoyens pendant la période des fêtes de fin d’année, le ministère du tourisme, de la culture et des arts, à travers l’Agence de développement des arts et de la culture (Adac), a organisé la troisième édition des nuits artistiques et culturelles de Cotonou ‘’Nacc’’ qui se sont déroulées les vendredi 22, samedi 23, lundi 25 et jeudi 28 décembre 2023, Cotonou. Du slam, du concert de musique, de l’humour et de la danse ont caractérisé cette initiative.