Décision du Nigeria : le Bénin « ne délivre pas de faux diplômes », rassure le Dges

Le 2 janvier 2024, le gouvernement fédéral du Nigeria à travers le ministère de l’éducation a suspendu la reconnaissance des diplômes universitaires délivrés au Bénin et au Togo suite à la publication d’une enquête réalisée par le journal Daily Nigerian. Les autorités béninoises ne sont pas restées insensibles à cette mesure du ministère fédéral de l’éducation. Ce vendredi 5 janvier 2024, le directeur général de l’enseignement supérieur a apporté des clarifications sur l’authenticité des diplômes universitaires délivrés par l’Etat béninois. C’est à la faveur d’une conférence de presse tenue à Cotonou.

A cette occasion, Karim Issiaka Youssao, directeur général de l’enseignement supérieur a tenu à rassurer la presse que « l’Etat béninois ne délivre pas de faux diplômes ». « Les diplômes de Licence, de Master et de Doctorat délivrés par les universités publiques du Bénin sont des diplômes reconnus par toutes les instances nationales et internationales », a-t-il ajouté. Pour ce qui concerne les diplômes de Licence et de Master des étudiants provenant des établissements privés d’enseignement supérieur (Epes), le directeur général de l’enseignement supérieur a fait observer qu’ils sont « délivrés à l’issue de leur admission aux examens nationaux de Licence et de Master et sont co-signés par le directeur des examens et concours et le directeur général de l’enseignement supérieur, depuis 2017 ».

Le Dges Karim Issiaka Youssao a tout de même reconnu que la plupart des incriminés sont « délivrés par les promoteurs des établissements privés d’enseignement supérieur et concernent la section anglophone qui n’est pas autorisée en République du Bénin ». « Il s’agit des établissements installés anarchiquement sur le territoire national sans autorisation ou des établissements autorisés pour les formations de la section francophone et qui dispensent en toute illégalité les formations dans la section anglophone », a précisé le directeur général de l’enseignement supérieur.

Le Dges Karim Issiaka Youssao s’est réjoui du fait que le gouvernement nigérian ait rejoint le Bénin dans la traque aux faux diplômes, une lutte enclenchée au Bénin depuis 2017 par l’administration Talon. Face à la mesure de suspension de l’accréditation des diplômes délivrés par les universités du Bénin et du Togo par le Nigeria, les autorités béninoises comptent « inviter une délégation du ministère de l’éducation du Nigeria via le ministère des affaires étrangères pour mieux leur expliquer les critères de validité des diplômes au Bénin », informe le Dges.

Il s’agira également de suggérer que tous les ressortissants du Nigeria authentifient leur diplôme délivré par le Bénin par l’ambassade du Nigeria au Bénin via la direction générale de l’enseignement supérieur, comptent suggérer les autorités béninoises à celles du Nigeria. Pour mener à bien la lutte contre le trafic des diplômes, le Bénin envisage d’ « organiser avec l’appui de l’ambassade du Nigeria, une séance avec de sensibilisation des étudiants nigérians au Bénin pour qu’ils ne soient pas victimes de la mauvaise pratique des promoteurs indélicats des Epes et des intermédiaires nigérians », a fait savoir le Dges Karim Issiaka Youssao