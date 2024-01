Électricité : une des plus grosses révolutions annoncée par des scientifiques

Une nouvelle qui pourrait s’apparenter à l’une des plus grosses révolutions énergétiques de ces dernières années. Voilà comment ces chercheurs ont décrit cette avancée : la découverte d’une technique de stockage de l’électricité, en se basant sur des éléments, fondations et matériaux bon marché.

En effet, des chercheurs viennent de mettre au point une toute nouvelle technologie : du ciment dans lequel est stocké de l’électricité. À terme, cela pourrait permettre aux maisons dont les fondations sont faites de ciment, de pouvoir stocker de l’énergie pour ensuite couvrir les usages et les besoins quotidiens. Et c’est une excellente nouvelle, à l’heure où le monde se pose de nombreuses questions quant à ses capacités à produire et stocker une énergie propre.

Le ciment électrifié, l’avenir ?

En effet, cette nouvelle technologie offre une alternative (ainsi qu’une solution) aux questions liées à la production d’énergie à partir de sources renouvelables, comme la vente ou l’énergie solaire. Comment faire dans les régions pluvieuses, les plaines sans vent, sans soleil ? Le ciment électrifié pourrait répondre à toutes ces questions, notamment parce qu’il permet de stocker de l’énergie pour une journée entière !

On peut d’ores et déjà imaginer pas mal d’applications. En plus des besoins primaires (lumière, chauffage etc…) les ménages pourraient aussi se reposer sur cette nouvelle technologie pour alimenter leurs véhicules électriques. D’ailleurs, en Suède, au Danemark et en Allemagne, des expérimentations sont en cours afin de vérifier si cette approche peut être déployée au plus grand nombre.

L’industrie du bâtiment, prête à être transformée

Une innovation qui, en plus de changer la vie des particuliers, pourrait aussi chambouler le secteur du bâtiment, avec l’utilisation de nouveaux matériaux… Voire la mise en place de nouvelles normes. Une manière simple, écologique et économique de répondre aux besoins de la population et surtout, aux besoins exprimés en matière de préservation de nos ressources.