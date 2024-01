Energie renouvelable: record historique pour ce pays européen en 2023

L’année 2023 a marqué une étape significative pour le Portugal dans sa quête de transition énergétique. Le pays ibérique a réalisé un exploit remarquable en atteignant un nouveau sommet historique dans la production d’énergies renouvelables. Les données fournies par le gestionnaire des réseaux énergétiques nationaux (REN) ont révélé que ces sources vertes ont contribué à hauteur de 61% à l’approvisionnement électrique total du pays, une proportion impressionnante qui démontre l’efficacité croissante des énergies renouvelables dans le mix énergétique portugais.

Ce succès remarquable est attribuable en grande partie à la diversification des sources d’énergie renouvelable au Portugal. L’éolien a été un pilier essentiel, représentant 25% de la production d’électricité du pays en 2023. Cette performance est suivie de près par l’hydroélectricité, qui a contribué à hauteur de 23%, tandis que l’énergie solaire photovoltaïque et la biomasse ont également joué des rôles significatifs, avec des parts respectives de 7% et 6%.

Une des évolutions les plus notables a été l’essor de la production hydroélectrique, qui a enregistré une hausse spectaculaire de 70%. Cette progression remarquable fait suite à une année 2022 marquée par une sécheresse, soulignant la résilience et la capacité d’adaptation du secteur énergétique portugais face aux conditions climatiques changeantes.

Ce record historique du Portugal s’accompagne d’une diminution significative de la production issue de sources non renouvelables, ne représentant que 19% de la consommation totale d’électricité. Cette tendance à la baisse est également le résultat d’une importation plus importante, couvrant environ 20% des besoins énergétiques du pays. Cette importation a contribué à maintenir le cap vers une production plus durable et respectueuse de l’environnement.

La réduction de la dépendance du Portugal à l’égard des énergies non renouvelables a également eu un impact positif sur la consommation de gaz naturel. En 2023, celle-ci a connu une baisse significative de 21%, atteignant son niveau le plus bas depuis 2014. Ces chiffres témoignent de la volonté du pays de promouvoir une transition énergétique axée sur les sources d’énergie propres et durables.

Le Portugal ne se contente pas seulement de se démarquer sur la scène européenne. D’autres pays, comme l’Allemagne, ont également enregistré des progrès substantiels dans la production d’énergies renouvelables. En effet, l’Allemagne a vu les sources d’énergie propre couvrir 52% de sa consommation d’électricité en 2023, dépassant pour la première fois le seuil des 50%.