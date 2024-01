Expulsions à Ouidah : Amnesty International lance un appel au peuple béninois

Share on Telegram

La situation des personnes expulsées à Ouidah dans le cadre de la mise en œuvre du projet de ‘’reconstruction à l’identique de la cité historique de Ouidah’’ préoccupe Amnesty International. Cette organisation internationale qui fait de la promotion et la protection des droits humains son cheval de bataille a saisi la célébration de Vodun Days et dont les manifestations officielles se sont déroulées les 9 et 10 janvier 2024 dans la ville de Ouidah pour demander au gouvernement du président Talon de revoir la situation de ces personnes.

« Nous profitons de l’effervescence autour des Vodun days pour attirer l’attention sur la situation des nombreuses familles expulsées de force ces dernières années à Ouidah dans le cadre du projet de la Marina qui vise le développement tourisme mémoriel et culturel », lit-on sur la page Facebook de Amnesty International Bénin. Pour cette organisation, cette opération d’expulsion a changé drastiquement la vie des personnes impactées par ce projet.

Les personnes expulsées, composées de femmes, de maris, d’enfants et de jeunes gens, « attendent d’être traitées justement par l’Etat », estime Amnesty International Bénin qui invite le peuple béninois à se joindre à elle pour plaider leur cas auprès du gouvernement. Il faut rappeler que le projet de ‘’reconstruction à l’identique de la cité historique de Ouidah’’ a pour objectifs de faire de Ouidah la destination phare du tourisme mémoriel en Afrique, renforcer le potentiel touristique de Ouidah et de préserver la mémoire de l’esclavage.