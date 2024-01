Football : ce cadre des Lions de la Teranga rebondit en Italie

Les Lions de la Teranga du Sénégal ont été éliminés en 8ᵉ de finale de la Coupe d’Afrique des nations de football. Les champions d’Afrique se sont fait surprendre par une remarquable sélection des Éléphants de Côte d’Ivoire. Suite à cette désillusion, les Sénégalais vont devoir se remobiliser pour affronter les échéances à venir. Aliou Cissé va-t-il rester à la tête de la sélection nationale ? Pour le moment, on n’a pas une idée claire sur la situation du coach sénégalais.

Malgré cette défaite face à la Côte d’Ivoire, le Sénégal demeure l’une des places fortes du football africain. Le pays possède un incroyable vivier de talents qui va lui permettre de prétendre encore au titre de champion d’Afrique en 2025 au Maroc. Mbaye Niang sera-t-il de la partie au Maroc ? Pour le moment, l’attaquant sénégalais vient de s’engager avec un nouveau club en Italie.

Il s’agit d’Empoli, pensionnaire de la Série A italienne. L’attaquant de 29 ans évoluait jusque-là avec Adana Demirspor en Turquie. Les spécialistes du ballon rond s’accordent à dire que l’ex-joueur de Rennes est un talent pur qui aurait pu prétendre à une plus grande carrière. Malheureusement, avec son comportement quelque peu sulfureux, Mbaye Niang n’a jamais vraiment su répondre aux immenses attentes placées en lui. Il était dans une situation délicate avec Adana Demirspor.

Empoli occupe une préoccupante avant-dernière place en Série A et l’équipe compte sur l’expérience du buteur sénégalais pour remonter au classement. De son côté, Mbaye Niang tient l’occasion de se refaire une santé en Italie et d’attirer le regard de clubs plus prestigieux. D’après des sources concordantes, l’attaquant des Lions de la Teranga va passer sa visite médicale dans les jours à venir. Il s’est engagé jusqu’en fin de saison avec le club italien et il pourrait bien y rester si l’équipe parvient à se maintenir en première division.