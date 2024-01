Share on Telegram

Le gouvernement des États-Unis a récemment rendu publique une information concernant la santé du ministre de la Défense, Lloyd Austin, seulement le vendredi dernier, bien que son hospitalisation ait eu lieu le lundi 1er janvier. Le Pentagone a confirmé que Lloyd Austin avait été admis à l’hôpital militaire Walter Reed, près de Washington, en raison de complications résultant d’une procédure médicale non urgente. Malgré le manque de détails sur la nature des complications ou la durée prévue de son séjour à l’hôpital, le porte-parole du Pentagone a rassuré le public en déclarant que le ministre se rétablissait bien et qu’il devrait reprendre toutes ses fonctions dans les prochains jours.

Cependant, cette annonce tardive a déclenché des critiques de la part de l’association des journalistes du Pentagone. Dans une lettre adressée au Pentagone, l’association a exprimé ses préoccupations quant au retard dans la divulgation de cette information. Elle a souligné que le public avait le droit d’être informé lorsque des membres importants du cabinet étaient hospitalisés ou subissaient des procédures médicales importantes.

Le porte-parole du Pentagone a indiqué que la ministre adjointe de la Défense était prête à prendre le relais en cas de besoin, mais n’a pas précisé si cela avait été nécessaire pendant l’hospitalisation de Lloyd Austin. Cette situation survient dans un contexte de tensions croissantes pour les États-Unis au Moyen-Orient. Les récents événements, tels que les attaques des rebelles Houthis au Yémen soutenus par l’Iran contre des navires marchands en mer Rouge et les attaques contre les forces américaines en Irak et en Syrie, soulignent l’instabilité grandissante dans la région.

Plus spécifiquement, la frappe menée par les États-Unis à Bagdad, qui a entraîné la mort du chef d’un groupe armé pro-Iran, a été un épisode récent dans ce contexte tendu. Les États-Unis ont affirmé que ce chef était impliqué dans les attaques contre leurs forces en Irak. Cette série d’événements soulève des préoccupations quant à la stabilité et à la sécurité dans la région et met en lumière l’importance de la santé des dirigeants américains dans de telles circonstances délicates.