Jérôme Carlos : Un semeur d’espérance ! (Par Père Eric AGUÉNOUNON)

Jérôme Carlos, grand homme de conviction, de compassion et de vision, s’est élevé comme une figure majeure en tant qu’écrivain, journaliste et formateur. Il demeure une référence généreuse, animé par la volonté profonde de façonner l’avenir et d’inspirer la jeunesse en transmettant la science et la sagesse. Il a généreusement ouvert les portes de sa radio aux adolescents, membres du Club des droits de l’homme « Mgr Isidore de Souza« , dont nous faisions partie.

Grâce à lui, mes premiers pas à la radio en 1999 ont été guidés par son mentorat, et depuis lors, je suis demeuré profondément attaché à lui. Tel un père, il n’omettait jamais de prendre de mes nouvelles, exprimant une fierté sincère à chaque publication de mes essais. Nos échanges approfondis sur divers sujets d’intérêt général étaient empreints de sa sagesse incommensurable. Son bureau constituait un lieu privilégié de rencontres raffinées.

Son amour pour la culture et la plume demeurait intact jusqu’au bout. Jérôme Carlos, véritable intellectuel, a nourri le public de manière inestimable tout au long de sa vie. Je présente mes plus sincères condoléances à sa famille biologique et professionnelle, accompagnées de toute ma compassion et de mes prières.

Abbé Arnaud Éric AGUÉNOUNON

Philosophe politique

Écrivain Essayiste

Analyste politique