La Chine et la Russie battent un record en 2023

Alors que le monde fait face à d’importantes tensions entre les blocs, certains pays profitent de l’occasion pour resserrer les liens. C’est notamment le cas de la Chine et de la Russie qui, en 2023, ont travaillé ensemble sur de nombreux projets, à commencer par l’expansion des BRICS ou la mise en place d’échanges commerciaux en monnaies nationales.

Ce rapprochement diplomatique et commercial a donné lieu à de nombreux échanges. En effet, 2023 a été l’année de tous les records ! Les douanes chinoises ont effectivement publié les chiffres du précédent exercice et il en résulte que la valeur des échanges commerciaux entre les deux pays a dépassé les 240 milliards de dollars (biens et services compris), soit une hausse de 26.3% sur un an.

Hausse des échanges entre la Chine et la Russie

Un chiffre bien au-delà des espérances. En effet, l’objectif pour cet exercice 2023 était d’atteindre les 200 milliards de dollars de valeurs d’échanges, ce qui aurait, en soi, été un premier record. Or, ce seuil a été atteint dès le mois de novembre dernier, pour définitivement s’établir à 240.1 milliards de dollars de valeur.

Une collaboration accrue entre ces deux pays amis, qui explique d’ailleurs en partie pourquoi l’économie russe ne s’est finalement pas effondrée comme attendu au début de la guerre en Ukraine. Pour rappel, l’Union européenne ainsi que les États-Unis ont annoncé une série de sanctions dans le but de peser sur l’économie russe et d’isoler le pays, pour forcer Vladimir Poutine à revenir sur sa décision d’attaquer Kiev.

La Chine se détourne des USA

En revanche, et pour la première fois en l’espace de quatre années, le montant des échanges commerciaux entre la Chine et les États-Unis a chuté. Un repli pas vraiment surprenant pour les experts, qui mettent en avant les tensions géopolitiques entre les deux blocs, pour justifier ce recul. Le montant des échanges entre Pékin et Washington s’est établi en 2023, à 664.4 milliards de dollars, soit une baisse de 11.6% en l’espace d’un an.