La Chine s’allie à ce pays d’Afrique du Nord pour produire 29784 GWh d’électricité

Avec l’accroissement de la population mondiale, la demande en énergie est plus que forte. L’Afrique, qui a de grandes ambitions économiques, met les petits plats dans les grands pour dynamiser son secteur énergétique. L’Afrique du Nord possède l’un des potentiels énergétiques les plus importants du continent. Dans cette partie de l’Afrique, les ressources en énergies renouvelables sont importantes.

Un pays comme l‘Égypte a enclenché de nombreux projets afin de valoriser comme il se doit son potentiel en énergies renouvelables. Pour atteindre ses objectifs, le pays des pharaons peut compter sur l’appui d’une référence, à savoir la Chine. L’Empire du Milieu possède une expertise unique dans le domaine des énergies renouvelables. Avec son allié chinois, la Chine a pour ambition d’augmenter considérablement sa production d’électricité à partir du solaire.

Le pays vient de signer un protocole d’accord avec la China Electric Power Equipment and Technology afin de développer un important projet solaire. Selon des sources concordantes, ce projet devrait permettre à l’Égypte de produire environ 29 784 GWh d’énergie propre par an. L’expertise chinoise viendra se greffer à la vision de l’Autorité des énergies nouvelles et renouvelables (NREA) et l’Egyptian Electricity Holding Company (EEHC). Ces deux institutions sont chargées de piloter tous les projets énergétiques qui se déploient à partir des énergies alternatives.

La centrale solaire qui va voir le jour est un bijou de technologie qui aura une énorme capacité de production. Elle aura un impact socio-économique et environnemental. En outre, la centrale solaire va permettre de réduire les émissions annuelles de CO2 d’environ 14 millions de tonnes. Selon diverses prévisions, l’Égypte sera en mesure d’économiser 1 milliard $ par an en dépenses de gaz naturel. C’est donc dire que la nation d’Afrique du Nord a tout à gagner avec ce projet solaire. D’après les données du groupe de recherche international ZeroCarbon Analytics, l’Afrique du Sud, le Maroc et l’Égypte sont les pays africains qui possèdent les plus gros potentiels solaires sur le continent.

L’Égypte présente la particularité de se distinguer aussi bien dans le solaire que l’éolien. D’ici à 2030, l’Égypte souhaite faire grimper à 42 % la part des énergies renouvelables dans son offre énergétique. Le potentiel économique de l’Afrique est immense. En plus de posséder d’inestimables ressources en hydrocarbures, voici que le pays arabe se positionne comme un pilier des énergies alternatives sur le continent. Dans le domaine de l’Agriculture, des biens et services, du tourisme, l’Égypte a de solides arguments à faire valoir. Les perspectives économiques sont très bonnes, toute chose qui devrait améliorer les conditions de vie de la population.