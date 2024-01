La fortune de ce milliardaire africain a augmenté de plus de 3 milliards $ en 2023

Share on Telegram

Share on WhatsApp

Share on X

Share on Facebook

L’année 2023 a été marquée par une résurgence remarquable pour l’homme d’affaires éthiopien Mohammed Al-Amoudi, qui a connu une augmentation spectaculaire de sa fortune, enregistrant une hausse vertigineuse de près de 3,6 milliards de dollars. Cet essor financier a été révélé par l’indice Bloomberg des milliardaires, qui scrute de près les avoirs des personnalités les plus riches du monde. Débutant l’année avec une somme de 5,46 milliards de dollars, sa richesse a culminé à 9,05 milliards de dollars à la clôture de l’année, faisant de lui le milliardaire africain dont la fortune a le plus augmenté au cours de l’année passée.

Cette augmentation considérable, équivalant à un gain quotidien moyen de 10 millions de dollars tout au long de l’année, a propulsé Mohammed Al-Amoudi à la 262e place de la prestigieuse liste des 500 individus les plus fortunés du monde, selon le Bloomberg Billionaires Index. Sa position en tant que quatrième personne la plus riche d’Afrique s’est consolidée davantage grâce à cette augmentation significative de sa fortune, lui assurant également le statut d’homme le plus riche d’Éthiopie.

Publicité

La performance exceptionnelle de ses investissements dans Preem, la plus grande société énergétique de Suède, a été le pilier principal de cette croissance financière phénoménale. Avec une capacité annuelle de raffinage dépassant les 18 millions de mètres cubes de pétrole brut, Preem a joué un rôle crucial dans le succès financier d’Al-Amoudi. En tant qu’investisseur majeur en Suède et propriétaire de Preem, Al-Amoudi a su tirer parti de cette réussite stratégique.

Les données fournies par Bloomberg révèlent une augmentation de plus de 400 % de la valeur de sa participation dans Preem, atteignant un montant impressionnant de 3,74 milliards de dollars à la fin de l’année. En outre, le portefeuille d’investissement diversifié d’Al-Amoudi comprend des parts importantes dans des entreprises telles que Midroc Gold, Svenska Petroleum Exploration, Samir et Okote Gold.