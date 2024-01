La NASA annonce un avion révolutionnaire pour explorer Mars

La NASA a récemment dévoilé un projet d’une envergure inédite visant à explorer Mars à travers une mission aérienne d’envergure. Baptisé Mars Aerial and Ground Intelligent Explorer (MAGGIE), cet avion compact à voilure fixe, développé par la société aérospatiale américaine Coflow Jet, LLC, pourrait changer radicalement notre compréhension de la planète rouge. Conçu pour voler à 1 000 mètres d’altitude, MAGGIE se propose de réaliser des études géophysiques et atmosphériques approfondies afin de percer les mystères liés à la géologie, à la chimie atmosphérique et même à la possibilité de vie passée ou présente sur Mars.

Cette mission révolutionnaire serait en mesure de parcourir jusqu’à 179 kilomètres en 7,6 jours martiens avec une batterie complètement chargée, couvrant ainsi une portée totale estimée à 16 048 kilomètres au cours d’une année martienne. Les objectifs scientifiques de MAGGIE sont ambitieux, allant de l’étude de l’origine de la dynamo du noyau martien à la cartographie de la glace d’eau souterraine aux latitudes moyennes. Ces missions contribueraient de manière significative à notre compréhension des divers phénomènes martiens, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour l’exploration spatiale.

L’avion martien utiliserait une technologie de décollage/atterrissage vertical (VTOL), offrant une capacité unique à s’élever et à redescendre sans nécessiter de piste, ce qui représente une avancée majeure. La NASA souligne que la validation de cette technologie aéronautique sur Mars pourrait ouvrir la voie à des missions similaires sur d’autres planètes du système solaire. En effet, au-delà de son objectif principal, MAGGIE pourrait également contribuer à améliorer les capacités des avions VTOL sur Terre.

L’une des caractéristiques notables de MAGGIE réside dans sa capacité à atteindre un nombre de Mach de croisière de 0,25 et un coefficient de portance de croisière (CL) de 3,5, soit environ dix fois supérieur à celui des avions subsoniques classiques. Cette prouesse technique permettrait à l’avion de survoler l’atmosphère peu dense de la planète rouge, grâce à la technologie CoFlow Jet (CFJ).

Cependant, bien que le concept de MAGGIE paraisse réalisable selon l’étude conceptuelle préliminaire, la NASA souligne la nécessité d’étudier, concevoir et vérifier plus en détail cet avion dans les conditions atmosphériques martiennes au cours de la phase initiale du projet. Néanmoins, l’introduction de cette mission représente un pas audacieux dans l’exploration de Mars, promettant une nouvelle ère dans l’exploration planétaire et offrant un potentiel sans précédent pour la recherche et la compréhension de notre système solaire.