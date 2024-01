La Nasa va dévoiler son nouveau jet aux capacités inégalées

Share on Telegram

Depuis ses débuts, la NASA a constamment repoussé les limites de l’exploration et de l’innovation aéronautique. Des premiers pas sur la lune aux missions Mars Rover, l’agence a toujours été à la pointe de la technologie spatiale et aéronautique. Cette tradition d’innovation se perpétue avec le développement du X-59 Quesst, un projet qui promet de révolutionner le voyage aérien supersonique.

Lockheed Martin, le collaborateur de longue date de la NASA, est reconnu pour ses performances exceptionnelles dans la conception d’aéronefs. Leur expertise en ingénierie et en technologie a été cruciale dans la réalisation de plusieurs projets aérospatiaux emblématiques. Leur participation au projet X-59 Quesst est un témoignage de leur compétence inégalée dans le domaine.

Qu’est-ce que le X-59 Ouest?

Le X-59 Quesst, un jet supersonique unique, est le fruit de cette collaboration. Conçu pour voler à une vitesse de Mach 1.4 à une altitude de plus de 16000 mètres, cet avion de 30 mètres de long et 9 mètres de large est propulsé par un moteur de General Electric Aviation. Sa caractéristique la plus remarquable est sa capacité à réduire le bruit des booms soniques à un simple « clap », minimisant ainsi les perturbations au sol.

Le design innovant du X-59 comprend une proue allongée et une géométrie spécialement conçue pour optimiser la gestion des ondes de choc durant le vol supersonique. Une innovation majeure du X-59 est son système de vision externe (XVS), conçu en réponse à l’absence de pare-brise avant. Ce système utilise une caméra avant, un écran dans le cockpit et un logiciel de traitement d’images pour créer une vue en réalité augmentée, permettant aux pilotes de naviguer avec précision.

La conception esthétique et fonctionnelle du X-59 a été dévoilée pour la première fois en août 2023, avant de recevoir sa peinture finale. Sa proue allongée et ses lignes épurées ne sont pas seulement visuellement frappantes, elles jouent aussi un rôle clé dans la gestion des ondes de choc produites en vol. Le 12 janvier, la NASA révélera le X-59 peint lors d’un événement spécial diffusé en direct. Ce moment marquera une étape importante dans l’histoire de l’aviation.

Après sa présentation, le X-59 commencera une campagne de recherche pour étudier les réactions des populations au sol face aux booms soniques atténués, une donnée essentielle pour l’avenir des vols commerciaux supersoniques. Avec le X-59 Quesst, la NASA et Lockheed Martin sont sur le point de redéfinir les frontières du voyage aérien, promettant une ère nouvelle et moins perturbante dans le ciel.