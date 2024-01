La société de ce milliardaire d’Afrique du Nord dépasse 2 milliards $ de capitalisation boursière

La success story de la famille El-Sewedy semble avoir atteint de nouveaux sommets en 2023 avec une expansion substantielle de sa fortune grâce à Elsewedy Electric. Cette dynastie égyptienne, figure éminente parmi les familles les plus riches d’Égypte, a vu sa valeur nette augmenter de manière exponentielle tout au long de l’année écoulée. Avec une augmentation de 28,96 milliards de livres égyptiennes, soit l’équivalent de 775,4 millions de dollars, la famille a consolidé sa position dans le cercle restreint des milliardaires grâce à l’essor spectaculaire des actions d’Elsewedy Electric.

La trajectoire fulgurante d’Elsewedy Electric, une entreprise fondée en 1938 par la famille El-Sewedy, est un récit d’entreprise prospère dans le secteur de la fabrication d’équipements électriques. Cela a permis à la société de jouer un rôle clé dans la concrétisation de nombreux projets d’envergure au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Sous la direction de Ahmed El-Sewedy et de ses frères et sœurs, Sadek et Mohammed, détenant conjointement une participation majoritaire de 68,1 % avec un total de 1 478 358 330 actions ordinaires, Elsewedy Electric a gravi les échelons pour devenir l’une des entreprises égyptiennes les plus prisées.

L’année 2023 a été marquée par une ascension remarquable des actions d’Elsewedy Electric à la bourse égyptienne, affichant une croissance vertigineuse de 130,7 %. Passant de 12,4 livres égyptiennes (0,401 $) au début de l’année à 28,61 livres égyptiennes (0,926 $) à la fin, cette hausse a propulsé la capitalisation boursière de l’entreprise au-dessus du cap des 2 milliards de dollars, offrant ainsi une valeur substantielle à ses actionnaires.

Cette augmentation spectaculaire du cours des actions a également généré des retombées financières majeures pour la famille El-Sewedy. En effet, la valeur marchande de leur participation collective dans Elsewedy Electric est passée de 18,3 milliards de livres égyptiennes (593,15 millions de dollars) le 1er janvier 2023 à 42,3 milliards de livres égyptiennes (1,36 milliard de dollars) le 31 décembre 2023. Cette croissance vertigineuse de 23,96 milliards de livres égyptiennes (775,41 millions de dollars) au cours de l’année dernière témoigne de la prospérité incontestable de la famille El-Sewedy.

La confiance des investisseurs dans les perspectives de croissance et de rentabilité d’Elsewedy Electric a indubitablement contribué à cette ascension financière remarquable. Cette expansion fulgurante positionne non seulement l’entreprise en tant qu’acteur majeur dans son secteur d’activité, mais elle consolide également le statut de la famille El-Sewedy parmi les figures prépondérantes du monde des affaires égyptien.